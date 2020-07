Facebook: Venituri cu mult peste estimarile analistilor, in trimestrul al doilea 2020

Actiunile Facebook au avansat joi cu 7% in timpul tranzactiilor care au avut loc dupa inchiderea oficiala a bursei, dupa ce operatorul celei mai utilizate platforme de socializare din lume a raportat o crestere de 11% a veniturilor, cea mai mica din istoria sa, dar totusi cu mult mai mare fata de avansul de 3% anticipat de analisti, conform datelor IBES ferite de firma Refinitiv, transmite Reuters.Numarul utilizatorilor activi lunar a crescut la 2,7 miliarde, peste asteptarile de 2,6 miliarde.Rezultatele au fost publicate la o zi dupa ce directorul general Mark Zuckerberg a fost tinta criticilor intr-o audiere a unei comisii din Congresul SUA, alaturi de sefii Apple , Amazon si Google , pentru ca ar abuza de pozitia dominanta detinuta pe piata.Intr-o conferinta cu investitorii, directorii Facebook au criticat cererile pentru o reglementare mai agresiva a activitatii companiei si boicotul serviciilor de publicitate ale companiei din luna iulie, care a avut rolul sa preseze compania sa ia masuri mai ferme impotriva raspandirii urii pe platformele sale.Zuckerberg a spus este este "tulburat" de apelurile "de a urmari" publicitatea online tintita."Acest lucru ar reduce oportunitatile pentru firmele mici atat de mult incat se va simti la nivel macroeconomic. Asta vor politicienii in mijlocul recesiunii provocate de pandemie?", a intrebat Zuckerberg.El a respins si obiectivul boicotului, afirmand ca este o mare diferenta "intre experienta majoritatii oamenilor care folosesc serviciile companiei si impresia avuta atunci cand citesti majoritatea comentariilor despre Facebook".Compania pare sa nu fi fost afectata de campanie, care a atras sprijinul unor advertiseri mari, intre care Unilever, Starbucks si Coca-Cola.Facebook a anuntat ca vanzarile de publicitate din primele trei saptamani ale lunii iulie au crescut cu 10% in termeni anuali, in conformitate cu ritmul aferent unui trimestru al doilea, si a anticipat ca cresterea veniturilor din publicitate din trimestrul al treilea va corespunde cu aceasta evolutie, fiind peste estimprile analistilor.Aproximativ 1.100 de companii s-au alaturat boicotului. Cu toate ca intre acestea s-au aflat unii dintre cei mai mari clienti ai Facebook, marea majoritate a veniturilor din publicitate ale companiei provin de la afaceri mici.Zuckerberg a spus ca observatorii "au presupus in mod gresit ca afacerea noastra depinde de cativa advertiseri mari".Debra Aho Williamson, analist principal la eMarketer, considera ca"Desi Facebook nu publica detalii referitoare la veniturile Instagram, credem ca Instagram a devenit rapid un contributor important la veniturile totale ale companiei, iar acest succes ajuta in ansamblu Facebook", a spus analista., divizie a grupului Alphabet, cel mai mare vanzator de publicitate online, care au depasit estimarile, dar nu cu mult. Vanzarile trimestriale ale Google au scazut pentru prima oara in istoria de 16 ani a acesteia in calitate de companie publica.Facebook a temperat totusi asteptarile pentru restul anului, afirmand ca schimbarile de confidentialitate introduse de producatori de dispozitive mobile precum Apple ar putea afecta accesul la datele pe care le foloseste pentru reclamele personalizate.Astfel de "politici agresive" ar putea "bloca accesul firmelor la o sursa de viata", a avertizat directorul financiar al Facebook, David Wehner.Costurile si cheltuielile totale ale Facebook au crescut cu 4%, la 12,7 miliarde de dolari, in trimestrul al doilea, comparativ cu estimarea analistilor, de 12,5 miliarde de dolari.Compania face recrutari agresive de personal, in trimestrul al doilea angajand 4.200 de persoane, cele mai multe din istoria sa.Profitul net al Facebook a atins 5,2 miliarde de dolari, respectiv 1,8 dolari pe actiune, in cele trei luni incheiate pe 30 iunie. In urma cu un an, compania a obtinut un profit net de 2,6 miliarde de dolari, rezultatul reflectand atunci un cost de 2 miliarde de dolari legat de un acord pentru inchiderea unei investigatii referitoare la confidentialitatea datelor convenit cu Comisia Federala pentru Comert.