Facebook, YouTube si Twitter vor combate raspandirea teoriilor conspirationiste care submineaza increderea in vaccinarea anti-Covid

Inca nu se stie exact cum va functiona aceasta alianta, dar organizatia Fullfact va coordona verificarea informatiilor care circula in mediul online. Li se alatura ministerul de profil din Marea Britanie, Institutul Reuters pentru Jurnalism si alte organizatii din Africa si Canada Facebook va finanta, din ianuarie, organizarea cadrului si stabilirea standardelor impotriva dezinformarii, precum si un set de obiective privind cel mai bun mod de a raspuns la informatiile false.FullFact, care este una dintre organizatiile care furnizeaza verificarea faptelor pentru Facebook, spune ca a publicat anul acesta 160 de verificari despre coronavirus si vaccinuri, etichetele de avertizare fiind apoi aplicate la multe mii de postari. O analiza a Centre for Countering Digital Hate spune insa ca 95% din aceste tipuri de postari ajung totusi la publicul larg."Stirile care manipuleaza distrug vieti si cu totii avem responsabilitatea de a le combate. Pandemia de coronavirus si valul de afirmatii false care au urmat au demonstrat necesitatea unei abordari colective a acestei probleme", a declarat pentru BBC Will Moy, director executiv al Full Fact.