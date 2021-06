Familia afro-americanului George Floyd, dezamagita de pedeapsa primita de politistul ucigas. Mesajul disperat: "Nu este drept. La naiba, nu!"

Ar fi fost condamnat la pedeapsa cu moartea

"Pariezi ca daca un barbat de culoare ar fi stat pe gatul unui alb ar fi luat 22 de ani de inchisoare? Nu.. Nu este drept. Nu, nu. La naiba, nu!", denunta LaTonya Floyd, sora lui George Floyd.Familia Floyd spera ca urmatorul proces in justitia federala - cu privire la "incalcarea drepturilor constitutionale" ale lui George Floyd - sa conduca la o inasprire a pedepsei lui Derek Chauvin.Avocatul familiei Floyd, Ben Crump, isi doreste ca pedeapsa pronuntata vineri sa calmeze tensiunile."Acum avem ocazia sa marcam o cotitura in America ", a subliniat Ben Crump."Este vorba despre cea mai mare pedeapsa la care a fost condamnat vreodata un politist in istoria statului Minnesota", a subliniat el."Ei, bine, nu cunosc toate circumstantele, dar se pare ca este (pedeapsa) este adecvata", a reactionat presedintele american Joe Biden Derek Chauvin l-a arestat, in urma cu 13 luni, la Minneapolis, pe George Floyd . El a stat cu genunchiul pe gatul afroamericanlui timp de noua minute.Cei trei colegi ai politstului alb urmeaza sa fie judecati in martie 2022 cu privire la "complicitate" la omor.