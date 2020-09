Familia regala britanica anticipeaza dificultati financiare in urmatorii 3 ani din cauza pandemiei de COVID-19

Regalitatea britanica a prezentat vineri cheltuielile din anul care a trecut - de la o calatorie a printului Andrew la un teren de golf si pana la revovarea Palatului Buckingham - si avertizeaza ca anticipeaza zile grele din cauza pandemiei covid-19.In acest exercitiu anual al transparentei fata de contribuabilul britanic, Casa regala si-a publicat cheltuielile aferente exercitiului bugetar care s-a incheiat la sfarsitul lui martie.Cheltuielile se ridica la 82,4 milioane de lire sterile (90 de milioane de euro) - adica 1,23 de lire sterline pentru fiecare dintre supusii reginei Elizaberh a II-a.Aceasta suma reprezinta o usoara crestere fata de anul precedent, cand inzestrarea coroanei, dedicata activitatilor oficiale ale familiei Windsor si intretinerii resedintelor regale a atins 82,2 milioane de lire sterline.Impactul noului coronavirus asupra finantelor regale urmeaza sa fie cunoscut in viitorul exercitiu bugetar, in contextul in care izolarea a fost impusa la sfarsitul lui martie.Regalitatea anticipeaza o scadere a veniturilor legata de scaderea frecventarii resedintelor regale in valoare de 15 milioane de lire sterline in viitorii trei ani.Un buget separat, consacrat cheltuielilor pe termen lung in vederea renovarii Buckingham Palace se estimeaza ca va scadea cu 20 de milioane de lire sterline.Legea prevede ca inzestrarea coroanei nu poate scadea de la un la altul. Insa regalitatea nu intentioneaza sa bage mana in buzunarul contribuabilului."In fata acestor provocari, nu avem nicio intentie sa solicitam o finantare suplimentara, insa vom incerca sa amortizam impactul prin eforturile noastre", a declarat pentru presa Michael Stevens, trezorierul reginei.Casa regala a "inghetat" deja salariile si angajarile si examineaza reducerea cheltuielilor neesentiale.In raport sunt detaliate calatorii ale membrilor famileii regale.Astfel, 16.440 de lire steline au fost alocate unui zbor privat al printesei Anne pentru a asista la un meci de rugby Italia-Scotia, la Roma, in februarie.De asemenea, 15.848 de lire sterline au fost alocate pentru ca printul Andrew sa se duca la un teren de golf in Irlanda de Nord in iulie 2019, inainte ca "fiul preferat" al reginei sa cadain dizgratie si sa se retraga din viata publica, din cauza legaturilor sale cu investitorul american Jeffrey Epstein, acuzat de viol si agresiune sexuala ale unor minore.Niciun zbor comercial nu corespundea programului acestor activitati oficiale, a justificat o sursa regala.In ceea ce-i priveste pe printul Harry si sotia sa Meghan, care au provocat o furtuna dupa ce au anuntat in ianuarie ca se retrag din cadrul monarhiei, ei platesc o chirie pentru resedinta de la Frogmore, resedinta lor in Regatul Unit, a carei valoare nu a fost divulgata.