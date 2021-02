Prima reactie a familiei regale din Dubai, dupa mesajul disperat al printesei Latifa: "Alteta Sa este ingrijita acasa, sustinuta de familia ei"

"Starea ei continua sa se imbunatateasca si speram ca va reveni la viata publica la momentul potrivit", se arata intr-o declaratie a familiei regale."Ca raspuns la informatiile din mass-media referitoare la Sheikha Latifa, vrem sa multumim celor care si-au exprimat ingrijorarea pentru bunastarea ei, in ciuda stirilor care, cu siguranta, nu reflecta pozitia reala. Familia ei a confirmat ca Alteta Sa este ingrijita acasa, sustinuta de familia ei si de profesionisti din domeniul medical", se arata in declaratia trimisa prin intermediul ambasadei Emiratelor Arabe Unite de la Londra.In filmuletele inregistrate in secret, printesa a spus ca se teme pentru viata ei.Filmarile au determinat apeluri globale pentru o investigatie ONU . Agentia ONU pentru drepturile omului a cerut Emiratelor Arabe Unite sa furnizeze dovezi ca printesa este inca in viata.Seful Human Rights Watch, Kenneth Roth, a descris declaratia familiei ca fiind "o acoperire" si a spus ca nimeni nu va crede familia regala pana cand Latifa nu va avea "libertatea de a vorbi".Marti, printesa Latifa, fiica emirului Dubaiului, a declarat ca este retinuta "ostatica" si ca se teme pentru viata sa. "Sunt intr-o vila. Sunt tinuta ostatica , iar aceasta vila a fost transformata in inchisoare", declara printesa, in varsta de 35 de ani, in aceasta inregistrare video cu telefonul mobil, in toaleta, pentru ca"este singura incapere cu usa pe care o pot incuia"."Toate ferestrele au fost inchise (...). Sunt cinci politisti afara si doua politiste inauntru", adauga fiica lui Mohammed bin Rashid al-Maktoum.In 2018, Latifa al-Maktoum anunta intr-o inregistrare video difuzata pe YouTube ca vrea sa fuga din tara.Abia retinandu-si lacrimile, ea spunea ca a fost "torturata" si "incarcerata timp de trei ani" de catre tatal sau, in urma unei prime tentative de evadare, pe cand era doar o adolescenta, in 2002.Aceasta inregistrare video a fost publicata dupa esecul tentativei, la bordul unui velier, imobilizat de catre Marina indiana.Printesa nu s-a mai manifestat in mod public de atunci.Potrivit BBC, ea spune in inregistrarile sale video ca a fost drogata pe velier si ca s-a trezit abia dupa ce s-a intors in Dubai, unde este retinuta.Guvernul din Dubai a rupt tacerea in acest caz rocambolesc la 17 aprilie 2018 si a confirmat ca printesa a fost "adusa" familiei sale si ca este "bine".In martie 2020, justitia britanica a stabilit ca emirul Dubaiului a comandat rapirea a doua dintre fiicele sale, Latifa si Shamsa.La varsta de 18 ani, Shamsa a incercat sa fuga de tatal sau, in 2000, pe cand se afla intr-o vacanta in Anglia.Potrivit versiunii lui Latifa, tanara a fost gasita la doua luni dupa ce a fugit, a fost "drogata", adusa la Dubai si "inchisa".Justitia britanica s-a pronuntat in cadrul unei proceduri intre emirul Dubaiului si printesa Haya.Devenita, in 2004, a sasea sotie a suveranului emiratului, Haya a creat senzatie in 2019 dupa ce a fugit la Londra impreuna cu cele doua fiice ale cuplului.