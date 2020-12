Printul de Wales si Camilla au lansat un nou portret de Craciun

Fotografia a fost realizata de un membru al personalului de la resedinta din Birkhall, Scotia. Cei doi apar zambitori in portret, in tinute de tara (accesorizate cu o palarie pentru Camilla si binoclu pentru Charles), pregatiti pentru o plimbare de dupa-amiaza pe dealurile scotiene.Pentru prima data dupa multi ani, familia regala britanica petrece Craciunul aparte. Charles si Camilla sarbatoresc la Highgrove, proprietatea lor din Gloucestershire, dupa ce regina Elizabeth a II-a a anulat intalnirea anuala de la Sandringham.Suverana, in varsta de 94 de ani, si sotul ei, printul Philip, 99 de ani, petrec sarbatorile in "liniste" la Castelul Windsor, unde au stat in izolare din martie.Printul William, Kate Middleton si cei trei copii - printul George, printesa Charlotte si printul Louis - se afla la resedinta Anmer Hall din Norfolk, in timp ce printul Harry si Meghan Markle petrec primul Craciun american cu fiul lor Archie la noua locuinta din Montecito, California."Nu va fi un Craciun ca altele anul acesta", a spus Camilla la inceputul lunii. "Si trebuie sa profitam cat de mult posibil".Citeste si https://ziare.com/social/revolutia-din-1989/25-decembrie-1989-procesul-ceausestilor-si-executarea-1652463