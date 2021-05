Familiile din China vor avea voie sa aiba trei copii, in loc de doi. Decizia, luata dupa ce natalitatea a scazut puternic

Aceasta decizie intervine la cateva saptamani dupa publicarea rezultatului unui ultim recensamant care se efectueaza din zece in zece ani, potrivit caruia China - tara cu cea mai mare populatie din lume - inregistreaza o scadere puternica a ratei natalitatii Populatia in China in ultimul deceniu a scazut la cel mai mic nivel in rapoartele oficiale ce dateaza din anii 1950, alimentand astfel presiunile asupra Beijingului de a intensifica stimulentele pentru cupluri sa aiba mai multi copii si sa evite un declin inevitabil.Cresterea a incetinit de cand a fost introdusa politica "un copil" la finalul anilor 1970. Rezultatele recensamantului din 2020, publicate marti, arata ca numarul populatiei din China continentala a crescut cu 5,38%, la 1,41 miliarde.Cuplurile din mediul urban, mai ales cele formate din persoane nascute dupa 1990, isi pretuiesc independenta si carierele mai mult decat cresterea unei familii, in ciuda presiunii parintilor de a avea copii.Cresterea cheltuielilor de intretinere in marile orase chineze a descurajat de asemenea cuplurile sa aiba copii.