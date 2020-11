Celebra fantana din Geneva ramane oprita pentru a marca al doilea val al pandemiei de COVID-19

"Jet d'Eau", care este in prezent oprita pentru lucrari anuale de intretinere, urma sa fie pornita la data de 12 noiembrie, insa Consiliul de Stat din Cantonul Geneva a decis suspendarea repornirii."Avand in vedere situatia sanitara actuala din Elvetia si Geneva, asociata pandemiei de COVID-19, Consiliul de Stat a decis sa puna temporar emblema orasului Geneva "la adapost" in fata acestui al doilea val. Lanseaza astfel un nou semnal catre locuitori pentru a-i incuraja sa-si limiteze cat de mult posibil iesirile si deplasarile", se subliniaza intr-un comunicat emis de guvernul cantonal.Aceasta este a doua oprire din acest an a fantanii la solicitarea autoritatilor din Geneva in asociere cu pandemia de COVID-19, aminteste AFP. Prima suspendare a functionarii a durat 83 de zile, in perioada de carantina din primavara.Geneva procedeaza astfel in mod diferit fata de numeroase alte autoritati din lume care, in general, aleg sa ridice monumente sau situri notabile ca simbol al rezistentei in fata provocarilor, noteaza AFP.Jetul de apa, activat manual, functioneaza in mod normal in fiecare zi din 1891, cu exceptia perioadelor cu rafale puternice de vant, frig extrem sau, cum e cazul in situatia actuala, in caz de pandemie.Fantana este luminata la venirea serii pentru a sustine cauze caritabile, umanitare sau diplomatice, similar Empire State Building din New York.Jetul de apa reprezinta o mica minune a ingineriei. Viteza de iesire a apei este de 200 de kilometri la ora si o jumatate de metru cub de apa este proiectata pe secunda la inaltimea de 140 de metri, conform cifrelor oficiale publicate de Geneva.Jetul este creat de doua grupuri de motopompe care cantaresc in total peste 16 tone si ating o putere de aproape 1.000 de kilowati.Milioane de bule minuscule de aer ii confera aspectul de ninsoare jetului de apa luminat noaptea, se arata pe site-ul orasului.In ultimele saptamani, Elvetia si cantonul Geneva au cunoscut o crestere severa a numarului de cazuri de COVID-19. Geneva a impus masuri de carantina partiala in incercarea de a preveni supraaglomerarea spitalelor sale, asa cum se intampla deja in unele regiuni ale tarii.Citeste si: Muzeul Madame Tussauds din Londra a reimbracat statuia lui Trump in tinuta de golf