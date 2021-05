"Fault" in Italia dupa ce 30.000 de fani ai lui Inter au sarbatorit castigarea titlului fara sa respecte masurile de protectie. Reactia clubului

Clubul si-a avertizat fanii sa "sarbatoreasca in mod responsabil", respectand distantarea si restrictiile anti-Covid."Acum este momentul sa sarbatorim, pentru toti fanii echipei Inter. O bucurie pe care va invitam sa o exprimati in cel mai responsabil mod posibil: si noi suntem campioni in acest sens", le-a cerut clubul Inter fanilor, fara succes insa.Imediat ce meciul Sassuolo-Atalanta s-a terminat, mii de fani s-au adunat pe strazile din Milano, in principal in Piazza del Duomo.Italia se afla in mijlocul campaniei de vaccinare, iar regiunea Lombardia, din care face parte Milano, a fost una dintre cele mai afectate de boala Covid-19.Saptamana trecuta, guvernul a redeschis baruri si restaurante in aer liber, dar in timp ce comerciantii cu amanuntul se confrunta cu restrictii in toata Italia, fanii echipei Inter au fost lasati sa sarbatoreasca fara a respecta nicio regula."Sunt surprins sa vad masuri utilizate diferit intr-o situatie de urgenta comuna", a declarat Marco Barbieri, secretarul general al Confcommercio din Milano, confederatia generala a intreprinderilor, conform footbal-italia.net."Barurile si restaurantele nu se pot redeschide, in ciuda asigurarii distantarii si igienizarii, fiind permisa doar utilizarea spatiilor exterioare. Insa parcurile si pietele pot fi umplute necontrolat si fara masuri de precautie pentru sanatate", a adaugat el.Multi cetateni din Milano si-au exprimat pe Facebook nemultumirea fata de primarul Beppe Sala, acuzandu-l ca nu a controlat un eveniment usor de prevazut.Echipa Internazionale Milano, la care este legitimat Ionut Radu a castigat, duminica, titlul cu numarul 19 in Serie A, primul dupa 11 ani, dupa ce rivala Atalanta a remizat cu Sassuolo, scor 1-1, in etapa a XXXIV-a.Cu patru etape inainte de finalulu sezonului, Inter are 82 de puncte, in timp ce Atalanta (locul 2) are 69 de puncte, astfel ca nu-i mai poate depasi pe milanezi.