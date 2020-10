Abatia Mont-Saint-Michel din Franta va intra intr-un proces de renovare timp de doi ani si jumatate

Aceasta renovare este realizata din cauza unei "degradari sanitare importante a constructiei", cu o "alterare a pietrei precum si cu infiltrari ale apei", noteaza CMN in comunicat."Unele parti sunt acoperite de un strat foarte gros de licheni si muschi, suprafete mari din paviment se deterioreaza si placile de ardezie - vechi de 150 de ani - trebuie schimbate", adauga CMN.Pentru aceste lucrari, cu un buget de sapte milioane de euro, va fi necesar montarea unei scari cu o inaltime echivalenta cu cea a Arcului de Triumf din Paris pentru a restaura 8.000 de metri patrati de fatade de cladire.Un ascensor va fi instalat de-a lungul fatadei cu scopul de a ajunge mai rapid la nivelurile superioare ale santierului, unde vor interveni 30 de specialisti. Abatia Mont-Saint-Michel, care s-a redeschis la 15 iunie dupa inchiderea din cauza pandemiei de Covid-19, va ramane deschisa publicului in timpul restaurarii."Lucrarile vor fi realizate de Degaine, filiala a Vinci Construction France, specializata in restaurarea de cladiri clasate sau inscrise in inventarul monumentelor istorice", a precizat CMN.Abatia Mont-Saint-Michel, care a primit mai mult de 1,4 milioane de vizitatori in 2019, a facut obiectul mai multor campanii de restaurare in acesti ultimi ani, intre care statuia arhanghelului Mihai (2016) sau manastirea (2017).