Fauci: Statele Unite nu pot conta pe faptul ca vor avea un vaccin eficient pentru Covid-19

California, Texas si multe alte state au raportat cresteri record ale noilor cazuri de infectii, ceea ce a dus la o reevaluare brusca a eforturilor Statelor Unite de a limita pandemia."Este extrem de important sa avem vaccinuri sigure si eficace disponibile pentru toata lumea din aceasta tara", a declarat Fauci, seful Institutului National de Alergii si Boli Infectioase, intr-o comisie a Senatului.In lume sunt dezvoltate si testate numeroase vaccinuri pentru noul coronavirus, intr-un ritm fara precedent.Fauci a avertizat insa ca "nu exista nicio garantie ... ca vom avea un vaccin sigur si eficace", si a indemnat americanii sa se uneasca pentru a tine sub control virusul.Fauci a avertizat ca cresterea zilnica a cazurilor noi din Statele Unite, in prezent in jur de 40.000, ar putea ajunge la 100.000 daca oamenii nu vor respecta regulile de distantare sociala si nu vor purta masti."Sunt foarte ingrijorat pentru ca situatia s-ar putea inrautati foarte mult", a spus el.Observatiile sale se alatura avertismentelor oficialilor din domeniul sanatatii potrivit carora unii americani, in special adultii mai tineri, s-au relaxat dupa restrangerea restrictiilor impuse de autoritati in martie si aprilie pentru a opri pandemia.Multe state in care virusul este acum in plina expansiune au inceput redeschiderea afacerilor fara sa fi fost indeplinite conditiile stabilite de guvern pentru a face acest lucru in siguranta.Exista temeri ca cresterile recente se vor amplifica in aceasta saptamana, cand americanii sarbatoresc Ziua Independentei, pe 4 iulie, cand americanii in mod traditional aglomereaza plajele si campingurile si se aduna pentru a urmari jocurile de artificii.Peste 126.000 de americani au murit din cauza COVID-19 si milioane si-au pierdut locul de munca pe masura ce companiile si scolile au fost inchise pentru a contine raspandirea virusului. Economia americana s-a contractat brusc in primul trimestru si este de asteptat ca declinul sa fi continuat in perioada aprilie-iunie.Cazurile COVID-19 au crescut de peste doua ori in iunie in cel putin 10 state din SUA, inclusiv in Texas si Florida.Los Angeles, al doilea cel mai mare oras din SUA, a devenit un nou epicentru al pandemiei, deoarece cazurile de coronavirus si spitalizarile au crescut, in pofida ordinelor guvernatorului din California, Gavin Newsom, de a cere barurilor sa se inchida si locuitorilor sa poarte masti in aproape toate spatiile publice.Comitatul Los Angeles a raportat luni aproape 3.000 de cazuri noi.Un alt punct fierbinte este Texas, unul dintre statele care si-a redeschis economia cel mai devreme.Marti, guvernatorul Greg Abbott a extins ordinele date spitalelor ca paturile sa ramana disponibile pentru cazurile severe de Covid-19.Cresterea numarului de cazuri de infectare a redus sperantele ca ce a fost mai greu pentru oameni si economie a trecut si a readus criticile fata de modul in care presedintele Donald Trump a gestionat criza, cu mai putin de 5 luni inainte de alegeri.