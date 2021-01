FBI a arestat parlamentarul american care a participat la asaltul Capitoliului

Derrick Evans a fost scos din casa cu mainile legate la spate, fiind acuzat ca a intrat intr-o cladire publica, cu acces restrictionat, dar si pentru comportamentul violent, potrivit wsaz.com , unde poate fi urmarita si filmarea din momentul ridicarii.Barbatul, cunoscut drept un sustinator infocat al lui Trump, a transmis live pe Facebook intreaga manifestatie. In plus, se aude vocea lui in timp ce striga entuziasmat "We're in! We're in baby!".Derrick Evans a recunoscut ca a participat la atac, dar neaga acuzatiile privind distrugerile si violenta care au dus la moartea a patru persoane si la ranirea altora. Videoclipul a fost sters ulterior.Citeste si: Incidenta cazurilor de COVID-19 in Romania. Constanta intra din nou in scenariul rosu, alaturi de alte 4 judete