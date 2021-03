FBI a publicat imagini noi cu barbatul care a pus bombe in apropiere de Congres, inainte de asaltul de la Capitoliu

ALERT: FBI releases new security cam video of person who placed pipe bombs outside Republican Natl Committee headquarters ahead of Jan 6 insurrection pic.twitter.com/fAZjBHTU7e - Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) March 9, 2021

NEW: #FBIWFO releases video & additional information regarding the investigation into the pipe bombs placed in DC on January 5th. https://t.co/946jU0n3qJ pic.twitter.com/xA9qfwfYjY - FBI Washington Field (@FBIWFO) March 9, 2021

In aceaste inregistrari video facute publice marti, suspectul apare in imagini surprinse de camerele de supraveghere situate pe mai multe strazi din capitala americana.Barbatul poarta pantaloni negri , un hanorac si are fata ascunsa de o gluga, o masca si ochelari. El poarta manusi si un rucsac intr-o mana. FBI a publicat deja foografii in care apare barbatul - inclusiv cu incaltamintea de sport marca Nike pe care o poarta, si ofera o recompensa in valoare de 100.000 de dolari in schimbul oricarei informatii care sa conduca la arestarea acestuia.El este suspectat de faptul ca a depus bombe artizanale in apropiere de sediile partidelor Republican si Democrat, in apropiere de sediul Congresului.Aceste bombe nu au explodat niciodata si ar putea sa fi avut scopul doar de a indeparta politia de Capitoliu, chiar inainte de asalt."Continuam sa credem ca cineva, undeva, are informatii despre care nu si-a dat seama cat de importante sunt pana acum", a declarat adjunctul directorului Biroului FBI de la Washington Steven D'Antuono."Aceste bombe artizanale erau "dispozitive operationale" care ar fi putut sa explodeze si sa provoace raniri grave sau morti", a subliniat el.Cateva mii de sustinatori ai lui Donald Trump au luat cu asalt sediul Congresului la 6 ianuarie, in timp ce alesii certificau victoria rivalului acestuia democrat Joe Biden in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie.Cinci persoane au fost ucise in acest atac - al carui caracter spontan este tot mai pus la indoiala -, iar peste 300 de persoane au fost arestate, pana acum, in legatura cu participarea lor la asalt.