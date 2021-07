Ultimul atac cibernetic din SUA. Avertismentul FBI referitor la amploarea incidentului

Hackeri au atacat vineri Kaseya, chiar inainte de un weekend prelungit in Statele Unite , pentru a cere o rascumparare de la un potentialde peste 1.000 de companii prin intermediul software-ului sau de management IT.FBI-ul a declarat sambata seara ca serviciile sale au deschis o ancheta si ca lucreaza cu Agentia americana de securitate cibernetica si securitate a infrastructurilor (CISA) si cu alte agentii ''pentru a intelege amploarea amenintarii''."Daca credeti ca sistemele dumneavoastra au fost compromise, va incurajam sa utilizati toate masurile recomandate si sa urmati sfaturile Kaseya de a opri imediat serverele (legate de software-ul atacat) si sa semnalati FBI'', a adaugat politia americana intr-un mesaj difuzat duminica."Desi amploarea acestui incident ne poate impiedica sa raspundem fiecarei victime in mod individual, toate informatiile pe care le vom primi vor fi utile in contracararea acestei amenintari", a subliniat de asemenea FBI.Presedintele american Joe Biden a indicat sambata seara ca a ordonat o ancheta, in special pentru a stabili daca atacul a venit sau nu din Rusia . Deocamdata, ''inca nu suntem siguri'', a spus el.Este dificil de estimat amploarea acestui atac prin ''ransomware'', un tip de program care paralizeaza sistemele informatice ale unei companii si apoi cere o rascumparare pentru a le debloca.Potrivit Kaseya, mai putin de 40 de clienti au fost afectati. Dar unii au ei insisi multi clienti, iar atacul s-a putut raspandi la sute, daca nu chiar la mii dintre acestia.