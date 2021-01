FBI nu a reusit sa recupereze laptopul lui Nancy Pelosi, furat in timpul asaltului de la Capitoliu

Ce s-a intamplat cu laptopul?

Probele incriminatorii

Anuntul a fost facut de AJ Kramer, avocatul lui Riley June Williams (22 de ani), femeia care a fost acuzata de acces ilegal in sediul Congresului SUA si comportament violent. Soarta laptopului a ramas un mister neelucidat dupa ce Williams s-a predat autoritatilor pe 18 ianuarie, la doua zile dupa ce fusese acuzata de furtul laptopului intr-o incercare de a-l vinde serviciilor de securitate ruse.Potrivit lui AJ Kramer, in ultimele opt zile anchetatorii au perchezitionat automobilul lui Riley June Williams, precum si apartamentul in care aceasta locuieste impreuna cu mama sa, fara insa a gasi vreun indiciu privind locul in care s-ar afla laptopul.Deocamdata nu se stie clar daca laptopul lui Pelosi a fost vreodata in posesia lui Riley June Williams.Politia Capitoliului si echipa lui Nancy Pelosi au confirmat la scurt timp cupa revolta din 6 ianuarie ca laptopul respectiv a fost furat, dar nu au precizat daca echipamentul a fost recuperat. Riley June Williams, care a fost acuzata de acces ilegal in sediul Congresului SUA si comportament violent, a fost arestata pe 18 ianuarie, potrivit Associated Press, care a citat un reprezentant al Departamentului Justitiei.FBI a anuntat ca Williams apare pe o inregistrare video in care sustrage ''un laptop sau hard drive'' din biroul lui Pelosi. Anchetatorii americani au trecut imediat la verificarea informatiei ca ea a incercat sa vanda echipamentul catre serviciile de informatii ruse.Agentii federali americani au primit un pont de la o persoana care s-a prezentat drept fostul partener al lui Williams. Acesta a declarat ca Riley June Williams ''intentioneaza sa trimita computerul unui prieten din Rusia , care apoi planuia sa il vanda serviciilor de informatii externe ruse, SVR'', indica declaratia respectiva.Sute de sustinatori ai lui Donald Trump au luat cu asalt, la 6 ianuarie, Capitoliul din Washington intr-o tentativa de a opri procedura de certificare a victoriei lui Joe Biden la alegerile prezidentiale din SUA din noiembrie, confruntandu-se cu politia la sediul Congresului american. Aceste confruntari au cauzat moartea a cel putin cinci persoane, printre care un ofiter din politia Capitoliului.Citeste si: