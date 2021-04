Investigatori federali au perchezitionat apartamentul lui Rudy Giuliani si au confiscat dispozitive electronice

Procurorii din Manhattan ancheteaza afacerile lui Giuliani in Ucraina Punerea in executare a mandatului de perchezitie este o masura extraordinara a procurorilor impotriva unui avocat, cu atat mai mult a avocatului unui fost presedinte, si constituie un punct de cotitura major in ancheta care il vizeaza pe Giuliani, scrie NYT.Doi fosti asociati ai lui R udy Giuliani , Lev Parnas si Igor Fruman, sunt inculpati pentru ca s-ar fi folosit de o firma fantoma pentru a face o donatie ilegala de 325.000 de dolari pentru realegerea lui Donald Trump Lev Parnas si Igor Fruman au lucrat cu Giuliani pentru a-l ajuta pe fostul primar al New York-ului sa caute informatii compromitatoare despre Joe Biden , pe cand acesta era candidat prezidential, si despre fiul acestuia Hunter.