Febra aurului din Surinam duce la disparitia padurilor

De sus se vede de parca a cazut un meteorit. Dintr-odata apare in jungla o groapa de culoarea ruginii, inconjurata de gramezi mari de noroi si trunchiuri de copaci.

Dar asta nu este un act al naturii, ci rezultatul a trei zile de munca a catorva oameni care au despadurit si sapat in pamant, cu ajutorul utilajelor, pentru a gasi aur.

Minerii din apropierea orasului Nieuw Koffiekamp, de la marginea junglei Surinamului, planuiesc sa isi petreaca tot sfarsitul de saptamana defrisand, sapand si otravind solul cu mercur. Dupa care vor reincepe totul in alta parte, informeaza AP.

Juergen Plein, un miner de 29 de ani, spune ca are nevoie de slujba, si nu cunoaste alta metoda prin care sa extraga pretiosul metal.

"Ma gandesc la asta," spunea Plein referindu-se la distrugerea provocata. "Dar supravietuirea e pe primul loc".

Datorita pretului record al aurului, sute de operatiuni minere de dimensiuni mici functioneaza de-a lungul nord-estului Americii de Sud.

Minerii scot copacii din radacini, otravesc raurile cu mercur, iar in unele locuri construiesc asezari mici cu magazine, prostituate si biserici. In urma lor este totul distrus, spune Dominiek Plouvier, reprezentantul regional pentru World Wildlife Fund.

"Tot solul de deasupra a fost indepartat, s-a terminat," spune Plouvier. "Ecosistemul este foarte fragil. Este foarte dificil sa refaci ceva in aceste zone".

Minerii, multi dintre ei imigranti ilegali din Brazilia, sunt imprastiati de-a lungul partii de nord a bazinului Amazonului, fugind temporar de raziile efectuate de politistii sau militarii din Venezuela, Guyana Franceza si Guyana.

Dar se pare ca nimic nu-i opreste in Suriname, o tara bogata in resurse dar cu o aplicare a legii foarte slaba.

Imaginile satelit arata ca s-au defrisat pana in prezent 30.000 de hectare si afectat aproximativ 2.200 de kilometri de rauri, a spus Plouvier. WWF estimeaza ca aproximativ 20 de tone de mercur au intrat deja in mediul inconjurator, punand in risc viata oamenilor si a consumului de peste.

