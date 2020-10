Femei examinate medical cu forta la aeroportul din Doha, dupa gasirea unui bebelus abandonat

Aceste femei, al caror numar nu a fost precizat, au fost debarcate din avioane si conduse la ambulante, unde au fost supuse unor investigatii medicale pentru a se verifica daca au nascut recent."(Functionari) obligau femeile sa fie supuse unor examinari corporale, in special teste fortate de Papanicolau", a declarat duminica agentiei France Presse o sursa de la Doha care a fost informata asupra unei anchete interne cu privire la acest incident, petrecut pe 2 octombrie si dezvaluit de televiziunea australiana Seven News in urma relatarilor unor pasageri australieni.Potrivit Seven News, bebelusul descoperit intr-o toaleta a aeroportului era mort atunci cand a fost gasit, lucru neconfirmat de sursele de la Doha.Un zbor al companiei Qatar Airways cu destinatia Sydney a fost intarziat in acea zi cu patru ore, iar femei din alte tari si care erau pasagere pe alte zboruri au fost de asemenea supuse unor examene medicale similare. Nu se cunosc insa detalii.Ministerul de Externe australian a protestat in urma acestui incident, adaugand ca a primit asigurari ca informatii detaliate si transparente asupra evenimentului vor fi oferite curand de catre autoritatile din Qatar.Aceasta tara practica legea islamica, ce pedepseste sever femeile care raman gravide in afara casatoriei.