Femei si studenti care manifestau pasnic in Minsk impotriva guvernului, arestati de politie

Organizatia pentru drepturile omului Viasna a declarat ca cel putin 15 persoane, in special tineri, au fost imobilizate de fortele de ordine si transportate la dube ale politiei, in prezent aflandu-se in arest.In ultimele doua weekenduri, femei care manifestau s-au deplasat in grupuri mici pentru a evita sa fie arestate, insa sambata lor li s-au adaugat studenti, putand astfel sa demonstreze in Minsk in grupuri mai mari. ''Solidaritatea femeilor si a studentilor este extinsa si reprezinta o forta'', a scris lidera opozitiei, Svetlana Tihanovskaia, pe aplicatia Telegram.Lukasenko sustine ca a fost reales presedinte cu 80,1% din voturile exprimate la scrutinul din 9 august, dar rezultatele sunt contestate de opozitie. De doua luni, in fiecare duminica la Minsk se strang aproximativ 100.000 de manifestanti, in pofida represaliilor care au dus la arestarea sau la exilarea aproape a tuturor persoanelor aflate in prima linie a opozitiei.Fortele de securitate din Belarus au arestat peste 13.000 de persoane in timpul reprimarii manifestatiilor de pana acum, dintre care unele au fost ulterior puse in libertate. Principalii opozanti ai lui Lukasenko fie se afla in detentie, fie au fugit in strainatate.Lidera opozitiei, Svetlana Tihanovskaia, care a fugit in Lituania la scurt timp dupa alegerile din 9 august, a stabilit pentru 25 octombrie data limita pana la care Aleksandr Lukasenko sa renunte la putere. In caz contrar, ar urma sa fie declansata o greva nationala care ar paraliza tara. Acest ultimatum survine dupa ce autoritatile belaruse si-au intensificat masurile contra demonstrantilor antiguvernamentali si au amenintat chiar cu utilizarea munitiei de razboi pe strazi.