Femeia care a murit in timpul violentelor din SUA a fost impuscata de politia Capitoliului. "Unul dintre ei a facut uz de arma de serviciu"

UPDATE from D.C. Chief of Police Robert Contee:



- More than 52 people arrested

- 2 pipe bombs recovered

- Cooler w/ long gun and molotov cocktails pic.twitter.com/CDsEk5oqh3 - WSVN 7 News (@wsvn) January 7, 2021

"Agenti in uniforma ai politiei Capitoliului i-au infruntat (pe manifestantii care au patruns in cladire) si la un moment dat unul dintre ei a facut uz de arma de serviciu" si a ranit-o pe femeie, a declarat intr-o conferinta de presa Robert Contee.Femeia a fost declarata moarta dupa ce a fost transportata la spital.Contee a adaugat ca a fost deschisa o ancheta interna asupra acestui "eveniment tragic".El a mentionat ca celelalte trei persoane decedate in incidentele de la Capitoliu, o femeie si doi barbati, au murit in urma unei "urgente medicale distincte", fara a da alte detalii si fara a preciza daca era vorba de participanti la manifestatii.Cauzele acestor decese nu vor putea fi stabilite inainte de examinarea lor de catre un medic legist, a mai spus seful politiei.Media americane au relatat, citand familia, ca femeia decedata miercuri dupa a fost ranita de glont in sediul Congresului SUA se numea Ashli Babbitt si era o sustinatoare infocata a presedintelui Donald Trump care traia in sudul Californiei.Citeste si: Cine este femeia ucisa la Capitoliu. Sotul ei a descris-o ca "o partizana hotarata a presedintelui Trump"