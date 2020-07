Femeia care a scos in strada 40.000 de oameni in Belarus. Profesoara de engleza ajunsa accidental candidat la presedintia tarii

Svetlana Tihanovskaia, o profesoara de engleza novice in politica, a mobilizat aproximativ 34.000 de oameni intr-un parc din capitala belarusa Minsk, potrivit ONG-ului pentru drepturile omului Viasna.Aceasta marcheaza cea mai mare actiune a opozitiei in fosta republica sovietica in ultimii ani.Oponentii presedintelui autoritar Aleksandr Lukasenko isi pun toate sperantele in Tihanovskaia, in varsta de 37 de ani, care intentioneaza sa-l conteste pe liderul aflat la putere de mai mult de un sfert de veac, la 9 august.Sotul ei, Serghei Tihanovski, un blogger proeminent, este unul dintre cei doi principali adversari care au fost incarcerati si carora li s-a refuzat inregistrarea pentru a candida. Svetlana Tihanovskaia si-a depus candidatura in tentativa de a-si elibera sotul din inchisoare.Celalalt este Viktor Barbariko. Un al treilea potential puternic candidat, Valeri Tepkalo, a fugit in Rusia Presedintele in functie Alexander Lukasenko a acuzat in mod repetat opozitia ca provoaca tulburari si planuieste sa-l rastoarne cu ajutor strain. Tihanovskaia a respins aceste acuzatii la miting.Daca va castiga, Tihanovskaia intentioneaza sa organizeze noi alegeri si sa elibereze toti detinutii politici, inclusiv sotul ei, a declarat ea la miting."M-am saturat sa accept totul, am obosit sa tac si m-am saturat sa ma sperii", a spus ea, adaugand ca vrea sa schimbesistemul, dar nu sa fie ea insasi la putere.Observatorii internationali au criticat in mod repetat alegerile din Belarus, considerand ca nu respecta principiile democratice.Lukasenko, in varsta de 65 de ani, a tolerat putin disidenta in cei 26 de ani la putere in fosta republica sovietica de aproximativ 9,5 milioane de locuitori din Europa de Est, situata intre Rusia si statul membru UE Polonia.El candideaza pentru un al saselea mandat.