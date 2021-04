Australia a raportat primul deces cauzat de cheaguri sangvine, asociat ''cel mai probabil'' cu vaccinul AstraZeneca

Grupul de investigare a sigurantei vaccinurilor (VSIG) din Australia, care a avut o intalnire vineri seara, a concluzionat ca decesul unei femei de 48 de ani din statul New South Wales a avut probabil legatura cu vaccinarea."In absenta unei cauze alternative pentru sindromul clinic, VSIG a estimat ca o legatura de cauzalitate cu vaccinarea ar trebui asumata in acest stadiu", a comunicat Administratia pentru produse terapeutice (TGA) intr-un comunicat de presa.Acesta a fost cel de-al treilea caz rar de cheaguri sangvine legate de vaccinurile anti-COVID-19 in Australia, ceilalti doi pacienti recuperandu-se bine, a adaugat TGA. Femeia de 48 de ani a murit la patru zile dupa ce a primit vaccinul.Potrivit TGA, cazul femeii decedate a fost complicat de afectiuni medicale preexistente, inclusiv diabet, precum si de unele caracteristici atipice.