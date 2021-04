O femeie de 90 de ani a fost escrocata de 32 de milioane de dolari la telefon. Schema aplicata de grupul de infractori

Femeia locuieste intr-un conac de pe The Peak, cel mai luxos cartier din Hong Kong . Vara trecuta, infractorii au contactat-o prefacandu-se ca sunt oficiali de securitate publica chinezi.Acestia i-au spus ca identitatea ei a fost folosita intr-un proces penal grav in China continentala si ca trebuie sa transfere bani din contul sau bancar in cele detinute de echipa de ancheta pentru a fi tinuti la loc sigur si examinati atent, potrivit unor surse din politie citate de South China Morning Post.Mai mult, cateva zile mai tarziu o persoana a mers la ea acasa cu un telefon mobil dedicat si o cartela SIM pentru ca femeia sa tina legatura cu falsii agenti de securitate. Astfel, ei au convins-o sa efectueze in total 11 transferuri bancare.Cinci luni mai tarziu, varstnica a transferat infractorilor, in total, 32 de milioane dolari, cea mai mare suma furata vreodata prin intermediul unei fraude telefonice.Politia a spus ca inselatoria nu ar fi iesit la iveala daca asistenta care avea grija de varstnica nu si-ar fi dat seama ca exista ceva suspect la mijloc.Astfel, angajata a contactat-o pe fiica varstnicei, care a alertat apoi ofiterii de politie. Dupa o ancheta, un tanar de 19 ani a fost arestat pentru frauda si a fost eliberat pe cautiune, a mai spus politia.Hong Kong are una dintre cele mai mari concentratii de miliardari din lume, multi dintre ei varstnici vulnerabili in fata escrocilor.Rapoartele despre escrocheriile telefonice au crescut cu 18% in primul trimestru al anului 2021, iar in aceasta perioada fraudatorii si-au insusit aproximativ 45 milioane de dolari. In 2020, politia a spus ca a gestionat 1.193 de cazuri de inselatorie prin telefon in care au fost sustrase in total 74 de milioane de dolari.Anul trecut, o femeie in varsta de 65 de ani din Hong Kong a fost inselata 10 milioane de dolari printr-o schema similara, unde infractori se prefaceau a fi oficiali ai securitatii continentale.