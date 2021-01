Femeia care a furat un laptopul lui Nancy Pelosi pentru a-l vinde Rusiei a fost arestata. Suspecta, "turnata" de partenerul ei

Agentul special al FBI Jonathan Lund a afirmat duminica, intr-o declaratie, ca agentia o investigheaza pe Riley June Williams, dupa ce o persoana descrisa "ca fostul sau partener romantic" a spus autoritatilor ca Williams intentiona sa trimita computerul unui prieten din Rusia, care ar fi urmat sa il predea serviciului de spionaj SVR.Lund a scris ca fostul partener romantic a spus ca transferul laptopului "nu a mai avut loc din motive necunoscute" si ca Williams are inca dispozitivul sau l-a distrus.Williams pare sa fi fugit, a scris Lund in declaratia sa.Mama lui Williams a declarat fortelor de ordine locale din Harrisburg, Pennsylvania, ca Williams "si-a impachetat un bagaj si a plecat de acasa, spunand ca va lipsi cateva saptamani"."Williams nu i-a furnizat mamei ei nicio informatie despre destinatia sa", a scris Lund."La un moment dat, dupa 6 ianuarie 2021, Williams si-a schimbat numarul de telefon si a sters ceea ce cred ca erau conturile ei de pe retelele sociale, de pe Facebook , Instagram, Twitter , Reddit, Telegram si Parler", a mai scris agentul.Williams este acuzata de conduita dezordonata la Capitoliu si patrundere intr-o cladire restrictionata.Aceasta nu a putut fi contactata pentru comentarii.Drew Hammill, un purtator de cuvant al biroului lui Pelosi, nu a raspuns imediat unei solicitari de informatii.Hammill a anuntat la scurt timp dupa atacul impotriva Capitoliului ca un computer folosit doar pentru prezentari a fost furat.Lund mai spune in declaratie ca Williams a fost identificata dupa ce fostul ei partener a sunat de mai multe ori la FBI.FBI-ul a analizat, de asemenea, imaginile din timpul asaltului sustinatorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului, care pare sa arate cum Williams conduce o multime pe o scara care duce la biroul lui Pelosi.Pe de alta parte, declaratia mentioneaza ca fortele de ordine din Harrisburg s-au intalnit cu mama lui Williams, pe 11 ianuarie, dupa ce mama acesteia a depus o reclamatie privind o persoana suspecta.La un moment dat, ofiterii le-au urmarit pe Williams si pe mama ei vorbind prin videochat.Mama lui Williams a mai spus ca fiica ei a devenit recent interesata de politicile presedintelui Donald Trump si de mesaje de extrema dreapta.Tatal lui Williams a declarat sambata politiei ca a mers cu masina, impreuna cu aceasta, la Washington D.C., pentru protest, dar ca nu au ramas impreuna in timpul zilei. El a spus ca s-au intors impreuna in Pennsylvania, conform declaratiei.Zeci de oameni au fost arestati in legatura cu revolta din 6 ianuarie, iar autoritatile federale au declarat ca sute de persoane ar putea fi in cele din urma acuzate.Michael Sherwin, procurorul interimar pentru Districtul Columbia, a remarcat ca este probabil ca acuzatiile initiale relativ minore ar putea fi actualizate pe masura ce ancheta continua.Parlamentarii democrati au cerut FBI-ului si altor agentii de aplicare a legii sa furnizeze informatii daca vreo putere straina a avut un rol in exploatarea atacului.