Armata americana revizuieste normele privind aspectul fizic. Ce vor avea voie femeile sa faca

La finalul unei anchete solicitate in iulie 2020 de fostul secretar al Apararii Mark Esper in timpul dezbaterilor ce vizau discriminarile rasiale din fortele de lupta americane, armata terestra a Statelor Unite a anuntat intr-o conferinta de presa ca a decis sa autorizeze coafurile feminine adaptate pentru toate tipurile de par.Pentru o femeie militar care are parul lung, cocul traditional, care era pana acum obligatoriu, lasa loc unei "cozi de cal" daca femeia in cauza are parul drept sau, daca ea are parul cret sau ondulat, unor codite impletite, care pot fi stranse in partile laterale sau in varful capului.Coafurile sunt autorizate cu conditia ca ele sa nu stanjeneasca purtarea uniformei sau a castilor de protectie in timpul operatiunilor, precizeaza documentele facute publice in cadrul aceleiasi conferinte de presa.Femeile care vor sa poarte parul tuns foarte scurt, sau chiar sa se rada complet pe cap, vor avea de acum inainte acest drept.Cerceii vor fi si ei autorizati, dar trebuie sa fie discreti. Cerceii raman interzisi in timpul misiunilor de interventie.Rujul a fost la randul sau autorizat, insa doar in nuante naturale, la fel ca lacul pentru unghii, care este de acum autorizat si pentru barbatii care lucreaza in medii in care mainile lor intra frecvent in contact cu produse chimice agresive. Lacul de unghii in culori "extreme" (albastru, negru, violet sau nuante fluorescente) ramane interzis.Dupa decesul lui George Floyd, un barbat de culoare ucis in mai 2020 in timpul arestarii sale de catre un politist caucazian, armata americana, care este una dintre institutiile cu cea mai buna reprezentare a minoritatilor din Statele Unite, a deschis o ampla dezbatere interna despre rasism.Ea a interzis drapelul trupelor confederate in toate bazele militare americane, unde acest steag, adeseori perceput ca un simbol al rasismului, era afisat frecvent in dormitoarele soldatilor si in salile comune.De asemenea, Pentagonul s-a pronuntat in favoarea schimbarii numelor acelor baze militare ce onoreaza memoria generalilor din armata confederata, o idee fata de care fostul presedinte american Donald Trump s-a opus.