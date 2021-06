Motiv urias de bucurie in Tokyo, inaintea Jocurilor Olimpice: o femela de panda urias a nascut gemeni

Sexul puilor nu a fost stabilit deocamdata

Concret, cei doi pui de panda s-au nascut la un interval de o ora si jumatate unul de celalalt, la ora locala 01:03, respectiv 02:32, potrivit paginii de internet a gradinii zoologice din Tokyo.Sexul puilor nu a fost stabilit deocamdata si nici nu au primit nume."Intreg personalul colaboreaza pentru monitorizarea si protejarea mamei mama de panda urias si puii", a transmis gradina zoologica intr-un comunicat publicat pe pagina sa de internet.Unul dintre pui cantareste 124 de grame, conform comunicatului. Greutatea celuilalt pui nu a fost anuntata.Cei doi pui de panda urias au in prezent lungimea aproximativa a unei maini umane adulte, dupa cum se poate vedea intr-o imagine publicata pe pagina de internet a gradinii zoologice.Shin Shin s-a nascut la 3 iulie 2005, la Centrul de Conservare si Cercetare pentru Panda Urias din Wolong, China , si a fost adusa la gradina zoologica Ueno din Tokyo in urma cu un deceniu, impreuna cu partenerul ei de sex masculin, Ri Ri. Perechea a mai adus pe lume un pui de sex feminin, Xiang Xiang, in iunie 2017.Nu se cunoaste deocamdata cand vor fi prezentati publicului puii nou-nascuti.Gradina zoologica a fost redeschisa publicului la 4 iunie, dupa o perioada in care accesul a fost restrictionat din cauza pandemiei de COVID-19, insa Shin Shin nu a fost expusa deoarece prezenta semne de graviditate.