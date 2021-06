Cel mai mare festival de muzica electro-dance din lume, compromis de cresterea numarului de infectari cu coronavirus

Programata sa aiba loc intre 27 si 29 august si 3 - 5 septembrie, editia de anul acesta a intampinat contestatii, mai ales in ultimele saptamani, in urma cresterii numarului de cazuri de infectare cu varianta Delta a SARS-CoV-2.Desi in urma cu doua saptamani guvernul belgian a aprobat organizarea de evenimente cu pana la 75.000 de participanti incepand cu 13 august, guvernele regionale din Boom si Rumst, orasele unde festivalul urma sa aiba loc, au spus ca nu sunt de acord sa aiba loc."Am fost informati ca primarii din Boom si Rumst vor anunta interzicerea organizarii Tomorrowland 2021. Asta loveste ca un baros, foarte greu si neasteptat", au spus organizatorii.Ei au transmis ca vor face apel privind decizia catre guvernul central.Joi, oficialitatile au sustinut ca, desi iubesc festivalul , trebuie sa reactioneze la situatia actuala si ca se tem ca la un eveniment de amploarea acestuia nu vor putea sa asigure asa cum trebuie protocoalele sanitare si de siguranta.Lineup-ul pentru editia de anul acesta nu fusese anuntat. In 2019, la cea mai recenta editie, au participat, intre altii, The Chainsmokers, Armin van Buuren, Carl Cox, Martin Garrix si DJ Snake.