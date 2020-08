Festivalul de la Salzburg a inceput cu numeroase restrictii din cauza pandemiei. Masca, obligatorie, iar serviciul de catering eliminat

Festivalul a inceput sambata cu reprezentantia "Elektra", opera de Richard Strauss, pusa in scena de polonezul Krzysztof Warlikowski, si cu piesa "Everyman", jucata in fiecare an de la crearea evenimentului.Piesa trebuia sa se joace in exterior, in piata Catedralei din Salzburg, dar furtuna a impiedicat acest lucru.Organizatorii au promis sa respecte masurile sanitare strict pentru aceasta versiune a festivalului - 110 spectacole sunt prevazute in august, fata de 200 initial.Cele 80.000 de bilete vandute - fata de 230.000 in alti ani - sunt personalizate pentru a permite testarea contactilor in caz de contaminare.Spectatorii trebuie sa poarte masca si nu exista servicii de catering.Artistii care nu pot respecta o distanta de cel putin un metru fata de colegi, cum sunt muzicienii din orchestra, trebuie sa se supuna in mod regulat testelor.In program figureaza in special prima reprezentatie a unei piese a premiatului cu Nobel Peter Handke si o alta opera, "Cosi fan tutte" de Mozart , pusa in scena de germanul Christof Loy.Austria a fost relativ afectata de pandemie, cu aproape 21.000 de cazuri recenzate oficial si in jur de 700 de decese. Dar contaminarile sunt in crestere, in ultimele saptamani, de la relaxarea masurilor.Mai multe contaminari au fost recent depistate in jurul pitorescului lac Wolfgang, la cel putin 50 de km de Salzburg. Dar autoritatile asigura ca epidemia este sub control in tara cu aproape 9 milioane de locuitori.