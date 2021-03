Doua adolescente vor da ochii cu judecatorul de minori dupa o farsa pe reteaua sociala TikTok

Cele doua tinere, care locuiesc in regiunea Grasse (sud-est), vor trebui sa raspunda in luna aprilie, in biroul judecatorului, in fata unor acuzatii de "alarma falsa care sugera o tragedie", a precizat Fabienne Atzori, care detine functia de procuror in Grasse. Un delict pentru care ele risca, teoretic, pana la doi ani de inchisoare.Provocarea la care cele doua au participat consta in trimiterea de mesaje text (SMS) unor destinatari necunoscuti cu textul "Unde esti? Am cadavrul" si publicarea raspunsurilor primite pe reteaua sociala TikTok, potrivit cotidianului Nice Matin, care a dezvaluit aceste informatii,"Unii destinatari au tras semnalul de alarma si acest lucru a permis punerea in functiune a mijloacelor jandarmeriei pentru identificarea autorilor textelor", a explicat Atzori.La momentul producerii faptelor, la inceputul saptamanii, jandarmii au intervenit la miezul noptii in casele tinerelor care au utilizat telefoane mobile personale pentru aceasta farsa si, prin urmare, au fost identificate cu usurinta."Convocarea in fata unui judecator va pune lucrurile la punct", a spus Atzori, precizand ca raspunsul penal ar fi putut fi mai sever, cu o somatie la instanta pentru minori.