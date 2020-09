Filmul supravietuirii lui Aleksei Navalnii. Cele doua ore care i-au salvat viata

Cum a decurs dimineata

La scurt timp dupa decolare, nu se simtea bine

Este vreun doctor la bord?

Nu vorbea, doar gemea si tipa

I-a fost golit stomacul?

"Asta nu e un caz pentru noi!"

La aterizarea la Moscova, la bord au urcat politisti si oameni in combinezoane

Tulburare metabolica la Omsk, otravire cu noviciok la Berlin

Potrivit acestora, lui Aleksei Navalnii i s-a facut rau in timp ce era la bordul unui avion cu care plecase din Siberia si care avea ca destinatie Moscova Pilotul a aterizarat de urgenta la Omsk, iar dupa doua zile, oficialii rusi au permis in cele din urma, trasferarea opozantului rus in Germania, cu un avion medical. BBC a pus cap la cap toate secventele filmului care arata lupta dramatica pentru supravietuire a lui Aleksei Navalnii. Undeva, in vazduhul Siberiei, doua ore au fost cruciale pentru viata unui om.Pe 20 august, Aleksei Navalnii urma sa se imbarce la bordul unei curse a companiei S7 care sa-l duca de la Tomsk la Moscova. Toata dimineata nu a mancat si nu a baut nimic in afara unui ceai pe care si l-a cumparat de la o cafenea a aeroportului Bogasevo din Tomsk, sustine purtatoarea sa de cuvant, Kira Iarmis.Un alt pasager al respectivei curse, Ilia Agheev, l-a vazut pe Navalnii band ceaiul cu o ora inainte de ora programata pentru decolare. Opozantul zambea si glumea cu ceilalti pasageri care il recunosteau.Dupa o jumatate de ora de la decolare, Navalnii nu se simtea bine. Insotitorii de zbor imparteau apa pasagerilor, dar el a refuzat-o. Apoi s-a ridicat sa mearga la toaleta.Un alt pasager a incercat sa foloseasca toaleta, dar Aleksei Navalnii era deja inauntru de vreo 20 de minute. A inceput sa se faca coada in fata usii.Dupa aproape o ora, deja toti cei patru insotitori de bord stiau ca unul dintre pasageri nu se simte bine.Dupa o ora, una dintre stewardese a intrebat la microfon daca este vreun doctor la bord. Moment in care, ceilalti pasageri au realizat ca situatia era grava.Pilotul a fost informat, iar restul echipajului a incercat sa-i acorde primul ajutor lui Navalnii.Asistentul sau, Ilia Pahomov, a mers pe coridor si a cerut ajutor pasagerilor. O femeie, al carei nume nu este cunoscut, s-a ridicat si a spus ca este asistenta.In urmatoarea jumatate de ora, ea si insotitorii de bord s-au straduit sa-l tina pe Navalnii in stare de constienta pana cand pilotul a putut sa aterizeze de urgenta, potrivit companiei S7.Serghei Nejenet, avocat de profesie, statea pe randul din spate, in apropiere de locul unde Navalnii primea ingrijiri medicale."Am inceput sa fiu atent la ce se intampla cand o insotitoare de zbor a intrebat daca este cineva care are pregatire medicala. Cateva minute mai tarziu, pilotul a anuntat ca vom ateriza la Omsk, pentru ca un pasager nu se simte bine. Am realizat ca pasagerul respectiv era Navalnii abia dupa ce am aterizat, cand m-am uitat pe Twitter si am vazut postarea purtatoarei sale de cuvant", a povestit Nejenet pentru BBC."La cateva minute de la anuntul prin care se intreba daca este vreun doctor la bord, Aleksei a inceput sa geama si sa tipe. Statea intins pe podea, in partea de avion rezervata pentru echipaj. Nu spunea nimic, doar se vaita. Apoi a venit asistenta. Nu stiu ce faceau, ca nu vedeam. Dar i-am auzit cum ii tot spuneau: Aleksei, bea, bea, Aleksei, respira. Cand il auzeam gemand, intr-un fel, noi, restul, ne simteam mai bine, pentru ca ne spuneam ca cel putin inca este in viata. Subliniez, la momentul acela, nu stiam ca este Navalnii", a relatat avocatul.Doi dintre colaboratorii lui Navalnii stateau in picioare, in preajma. Unul dintre acestia era chiar purtatoarea sa de cuvant, Kira Iarmis. "Era foarte nervoasa, iar cand a fost intrebata ce s-a intamplat, a spus: Nu stiu, probabil a fost otravit", a relatat Serghei Nejenet.Echipajul a cerut rapid permisiunea pentru a ateriza de urgenta la Omsk, iar permisiunea i-a fost acordata imediat, potrivit companiei aeriene.De la momentul in care pasagerii au fost anuntati despre aterizarea de urgenta, a trecut ceva mai mult de jumatate de ora pana cand avionul a ajuns pe pista.Echipa tot verifica uitandu-se pe geam si se plangea ca, fiind asa de innorat, va dura mai mult aterizarea, iar Aleksei nu se simtea deloc bine.Avocatul a auzit zgomote specifice vomatului, in timp ce il rugau sa bea.Medicul-sef al aeroportului din Omsk, Vasili Sidorus, a refuzat sa confirme sau sa infirme daca i-a fost golit stomacul. A spus doar: "Au fost de toate".Daca suspectau o indigestie, e posibil sa fi facut aceasta manevra, spune expertul israelian in terapie intensiva Mihail Fremderman. Dar n-ar fi ajutat in cazul unei otraviri cu compusii organofosforici despre care germanii vorbesc acum (noviciok). Iar daca bautura sau hrana lui Navalnii ar fi fost otravita, facandu-l sa verse, i-ar fi pus in pericol si pe cei care ii acordau ajutor medical, si pe cei care ar fi facut curatenie dupa aceea in avion, a aratat expertul.Dupa ce avionul a aterizat, echipa medicala a aeroportului a ajuns imediar la bord.De indata ce l-au examinat pe Navalnii, medicii au spus: "Asta nu este un caz pentru noi - are nevoie de terapie intensiva", isi amintesete Nejenet. Apoi, unul dintre ei a sunat pentru a cere o ambulanta cu aparatura de terapie intensiva si le-a cerut sa vina direct pe pista, spunand ca pacientul e in stare grava. Medicul a explicat la telefon care este avionul si i-a cerut soferului sa opreasca chiar in dreptul scarilor.Au mai trecut inca 10 minute pana cand a venit ambulanta. In timpul acesta, doctorii i-au luat tensiunea lui Navalnii si i-au administrat o perfuzie, dar "cred ca le era clar si lor ca nu ii e de niciun folos", spune avocatul.Dr. Sidorus spune ca el, personal, nu l-a tratat pe Aleksei Navalnii, dar colegii lui s-au straduit sa-i salveze viata."A fost greu sa intelegem ce s-a intamplat, pentru ca nu putea vorbi. Au facut tot ce trebuiau sa faca, au salvat viata unui om si s-au asigurat ca a fost transportat la spitalul adecvat", a spus medicul aeroportului din Omsk.Pasagerii spun ca medicii au petrecut intre 15 si 20 de minute ca sa-l examineze pe Navalnii la bordul avionului.Dupa ce a fost scos din avion, a fost trimis cu ambulanta la Spitalul de Urgenta nr. 1 din Omsk.Avionul a fost realimentat si dupa o jumatate de ora si-a continuat cursa catre Moscova."Cand am aterizat pe aeroportul Domodedovo din Moscova, la bordul avionului au urcat politisti si oameni imbracati in combinezoane", a povestit Serghei Nejenet."Le-au cerut pasagerilor care aveau locuri in apropierea locului unde statuse Aleksei sa ramana, restul au fost liberi sa plece. Aleksei a stat undeva in centrul avionului, pe randul 10 sau 11", isi aminteste avocatul.Marturiseste ca i s-a parut ciudat ca a venit politia la bord. "La acel moment, cazul nu parea de natura penala. Si totusi, era serviciul de securitate", mentioneaza Serghei Nejenet.Timp de doua zile, spitalul din Omsk l-a tinut pe Navalnii in sectia pentru intoxicari acute. Initial, medicii rusi nu si-au dat acordul ca el sa fie luat cu un avion medical si dus in Germania, invocand ca starea lui este instabila.Totusi, la 22 august, Navalnii a fost transferat la clinica Charite din Berlin, iar dupa doua zile medicii germani au spus ca analizele pe care le-au facut indica o otravire.Doctorii din Omsk, inclusiv medicul-sef al Spitalului de Urgenta nr. 1 si medicul-sef toxicolog, au insistat ca nu au fost depistate niciun fel de substante otravitoare in corpul lui Navalnii cat timp acesta s-a aflat in grija lor. Ei au indicat ca posibil diagnostic "o tulburare de natura metabolica".BBC a solicitat un punct de vedere autoritatilor medicale din Omsk si detalii despre spitalizarea lui Aleksei Navalnii, dar nu a primit niciun raspuns.