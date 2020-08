Financial Times: De la erou la paria: exilul lui Juan Carlos starneste indignare in Spania

Detaliile nedezvaluite pana acum despre acest voiaj care a costat 40.000 de euro - platit de un om de afaceri saudit pentru rege, amanta sa si copilul acesteia - au provocat indignare tocmai intr-o perioada in care spaniolii aveau de suferit in urma crizei financiare semnalate la nivel mondial. Peste cateva zile, regele spaniol si-a cerut scuze: "Imi pare rau. Am facut o greseala".Saptamana aceasta, dupa o serie de controverse si de acuzatii, Juan Carlos a prezentat o noua scuza, sub forma exilului. Fostul monarh urma "sa paraseasca Spania" date fiind "repercusiunile publice pe care le genereaza anumite evenimente din trecut ale vietii mele private", a scris el intr-o declaratie.A fost o cadere rapida in dizgratie a unui om considerat pe vremuri drept arhitectul si salvatorul democratiei Spaniei. In ultimul deceniu, am constat o serie de fisuri ale unui fenomen pe care scriitorul Javier Cercas l-a calificat drept "tabu-ul regelui" - un tabu care a facut ca institutiile importante de presa din Spania sa ocoleasca povestile neplacute despre monarhie. "Am trecut de la a nu spune nimic rau despre rege la a-l condamna fara judecata", spune dl Cercas.In deceniile care au urmat dupa sfarsitul dictaturii lui Francisco Franco, in 1975, Juan Carlos a fost regele care a intrunit asteptarile democratilor, devenind un vajnic aparator al tinerei democratii spaniole.Desi fusese crescut de Franco insusi de la varsta de 10 ani - conform unui acord semnat cu tatal sau din exil - el a readus laolalta partidele politice ale Spaniei, astfel incat ele sa asigure tranzitia spre o monarhie parlamentara, culminand cu Constitutia din 1978. Trei ani mai tarziu, el a parat o lovitura de stat militara."Domnia sa a inceput avand o reala slabiciune. Singurul 'drept' pe care Juan Carlos il avea de a fi rege se datora faptului ca el era succesorul numit de Franco", afirma istoricul Paul Preston, autorul biografiei lui Juan Carlos, intitulata 'A People's King' (Un rege al poporului)."Dar ulterior, gratie uluitoarei sale luciditati si curajului sau, marea contributie a lui Juan Carlos la crearea si apararea democratiei a fost aceea ca el a transformat Spania nu atat intr-o tara monarhista cat intr-una 'juancarlista' ".Totusi criza financiara mondiala si cea a datoriilor din Zona Euro, urmata de ancheta din 2011 cu privire la afacerile lui Inaki Urdangarin, ginerele lui Juan Carlos, - care a fost condamnat, iar acum se afla la inchisoare - au facut ca protectia presei se se prabuseasca.In urma regulatelor dezvaluiri despre relatiile regelui cu Corina zu Sayn-Wittgenstein, invitata sa din Botswana, si a darurilor scumpe oferite din monarhii din Golful Persic, sprijinul populatiei fata de monarhie a inceput sa scada. Potrivit unui sondaj efectuat de serviciul CIS din Spania, increderea in monarhie a scazut de la 7,5% in 1995 la 3,7% in 2013. In 2015, avand in vedere ca increderea se indrepta spre o scadere-record, CIS nu a mai pus aceasta intrebare.Pe masura ce ancheta inainteaza, Felipe VI a cautat sa se delimiteze de tatal sau, printre altele, renuntand la orice mostenire care "ar incalca legea sau criteriile de corectitudine si integritate". Juan Carlos a fost totodata scos de pe statul de plata al palatului.Dar chiar si plecat, Juan Carlos tot provoaca probleme. Speculatiile pe tema locului in care s-ar afla sunt dintre cele mai variate. Potrivit unor ultime informatii, el s-ar afla intr-un hotel de lux din Abu Dhabi. In aceasta saptamana, gruparile pro-republicane sprijinite de partidul Podemos, de stanga, au protestat in Pamplona si in alte orase din Tara Bascilor scandand lozinci precum "Afara cu Bourbonii, afara cu monarhia".Desi premierul socialist Pedro Sanchez si-a exprimat sprijinul fata de monarhie, afirmand ca "oamenii sunt cei judecati, si nu institutiile", liderul partidului Podemos, Pablo Iglesias, partenerul sau de coalitie, a spus ca "fuga nu face cinste" unui sef de stat.