Finantatorul companiei de mercenari Wagner a platit spitalizarea lui Alexei Navalnii, potrivit agentiei de presa TASS

Omul de afaceri Evgheni Prigojin, finantatorul companiei de mercenari Wagner, considerat a fi un apropiat al lui Putin, a platit spitalizarea pentru Alexei Navalnii, in valoare de un milion de ruble, aproximativ 13.000 dolari, conform TASS , citat de Defense Romania "Serviciul de presa al companiei Concord spune ca Evgheni Prigojin a transferat o alta transa in valoare de 1 milion de ruble la clinica Charite pentru tratamentul Navalnii", se mentioneaza in comunicat.Clinica a furnizat informatii despre cheltuielile sale, iar aceste fonduri vor fi suficiente pentru un tratament suplimentar si recuperarea completa a lui Navalnii, a spus acesta. "Ar trebui sa-l trateze pana se va recupera pe deplin, plus ca imi datoreaza bani", a mai spus serviciul de presa citandu-l pe Prigojin.Evgheni Prigojin se afla pe lista celor 13 cetateni rusi supusi sanctiunilor si acuzati, in februarie 2018, de Departamentul de Justitie al SUA pentru implicarea in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2016 din SUA.Este ciudata reactia omului de afaceri rus, in conditiile in care relatia dintre Prigojin si Navalnii nu este una amicala, ci intre cei doi a existat un proces intentat de omul de afaceri prin care a castigat, in instanta, daune morale in valoare de aproximativ 1 milion de dolari, conform TASS.Reprezentantii spitalului Charite, unde Navalnii a fost tratat inca de cand a fost adus cu avionul, pe 22 august, au declarat ca acesta a fost scos de pe ventilatie mecanica, conform Reuters. "Este inca destul de devreme sa ne pronuntam in ceea ce priveste efectele pe termen lung ale otravirii sale", a spus reprezentantul unitatii medicale.Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca spitalul berlinez a concluzionat clar ca Navalnii a fost otravit cu Novociok, aceeasi substanta pe care Rusia a folosit-o impotriva unui agent dublu rus si fiica sa, in atacul din Anglia, din anul 2018. Moscova ramane, insa, fidela aceluiasi discurs si anume ca nu exista dovezi ca Navalnii ar fi fost otravit.