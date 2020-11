Coronavirus: Finlanda interzice adunarile publice de peste 20 de persoane

Chiar daca media zilnica de contaminari in ultimele 14 zile la 100.000 de locuitori se mentine in Finlanda la 58, cea mai mica din Europa, autoritatile sanitare subliniaza ca rata este de aproape doua ori mai mare in regiunea capitalei si ca din acest motiv sunt necesare noi restrictii."Numarul maxim de persoane ce se vor putea aduna la evenimente publice in spatii inchise va fi restrictionat la 20 in regiunea capitalei, incepand cu 23 noiembrie, timp de trei saptamani", a declarat primarul capitalei Helsinki, Jan Vapaavuori.In ultimele luni, finlandezii s-au putut bucura oarecum de libertati in comparatie cu multi alti europeni, aflati in carantina, si au putut frecventa concerte si teatre, care vor fi acum inchise pentru trei saptamani.Joi, guvernul a decis sa extinda restrictiile de calatorie mai vechi, care cer ca aceia care vin din majoritatea altor tari sa prezinte un test negativ la COVID-19 atunci cand sosesc in Finlanda si sa se plaseze in izolare pentru 10 zile sau sa se testeze pentru a doua oara.In regiunea capitalei, bazinele de inot, salile de fitness si alte locatii pentru evenimente sportive vor ramane deschise cu pastrarea restrictiilor de distantare sociala, insa echipele sportive de adulti si sporturile de contact vor fi suspendate, a spus Vapaavuori.Autoritatile au descris noile restrictii drept unele preventive, insa necesare dat fiind riscul ridicat de deteriorare rapida a situatiei in cazul in care nu vor fi luate masuri.CITESTE SI