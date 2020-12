Tara in care oamenii se inghesuie sa plece la munca. Te poti muta de proba timp de 90 de zile

Autoritatile din Finlanda au lansat un program care le permite oamenilor din alte tari sa se mute de proba in statul nordic timp de 90 de zile, pentru a vedea daca se adapteaza. In urma implementarii acestuia, nu mai putin de 5.300 de oameni au aplicat.Programul Helsinki Business Hub invita profesionisti din alte tari, alaturi de familiile lor, sa locuiasca in Finlanda timp de 90 de zile pentru a decide ulterior daca doresc sa se mute definitiv, potrivit Digi24.ro Oferta este valabila pentru persoanele care lucreaza in domeniul tehnologiei si au fost puse la punct toate aspectele, inclusiv legate de cazare si de asistenta medicala.30% dintre doritori provin din Statele Unite si Canada . 16% dintre ei sunt antreprenori, iar 12% someri."Intr-o perioada de blocaje, nedreptati sociale si tulburari politice, oamenii care traiesc in zone puternic afectate, au inceput sa se intrebe cum ar putea avea atat o cariera, cat si o viata de familie placuta", a declarat Johanna Huurre, director de comunicare al programului.Citeste si: Electricitatea se scumpeste cu pana la 26% de la 1 ianuarie. Se cere amanarea liberalizarii