Finlanda: Persoanele venite din "tari cu risc" vor fi izolate 14 zile. Cei care nu respecta masura ar putea face trei luni de inchisoare

Pana acum, aceasta tara recomanda doar autoizolarea de doua saptamani, fara a impune sanctiuni celor care incalcau dispozitiile.Nou-venitii vor fi de asemenea supusi testelor obligatorii, a adaugat ministrul Sanatatii Krista Kiuru, adaugand ca masurile vor intra in vigoare "cat mai curand posibil".Aceasta decizie intervine ca urmare a sosirii pasagerilor pe cale aeriana din tari din Estul Europei sau din Balcani, testati pozitiv sau care au refuzat sa fie testati la sosire.Dupa un numar foarte limitat de cazuri de contaminare la inceputul verii, 135 de cazuri noi au fost inregistrate in ultimele sapte zile."Numarul de contaminari ne-a surprins", a declarat Kiuru reporterilor. Responsabili din domeniul sanatatii au atribuit aceasta crestere a contaminarilor sosirii unor persoane infectate din strainatate.Ministrul Sanatatii ia in considerare interzicerea zborurilor din tarile cu risc, daca este necesar.Aceste noi restrictii se vor aplica tuturor pasagerilor provenind din tari ce nu se afla pe lista verde stabilita de autoritatile finlandeze, care enumera tarile care au avut mai putin de opt cazuri noi la 100.000 de locuitori in ultimele doua saptamani.Aproximativ 25 de tari din lume sunt considerate a fi sigure, potrivit acestei liste, printre care Irlanda, Japonia , Grecia, Cipru sau Uruguay.Finlanda este, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), una dintre tarile cu o rata foarte scazuta de contaminare in Europa, cu doar trei cazuri la 100.000 de locuitori.