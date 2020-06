Finlanda, Suedia si Norvegia au inregistrat o crestere usoara a radioactivitatii umane

Ziare.

com

Organizatia pentru Interzicerea completa a testelor nucleare (CTBTO), ale carei statii permit, de asemenea, masurarea cresterii radioactivitatii de origine civila, a publicat o harta pe Twitter indicand zona de origine probabila a sursei, potrivit masuratorilor sale.Sectorul acopera treimea de sud a Suediei, jumatatea de sud a Finlandei, Estonia, Letonia, precum si o larga zona inconjurand frontiera de nord-vest a Rusiei, inclusiv orasul Sankt Petersburg.Acesti izotopi (mai ales cesiu 137, cesiu 134 si ruteniu 103) "sunt foarte probabil de origine civila. Suntem in masura sa indicam regiunea probabila a sursei, dar nu face parte din mandatul CTBTO sa determinam originea exacta", a comentat pe Twitter secretarul general al organizatiei cu sediul al Viena, Lassina Zerbo.Producatorul rus de energie nucleara Rosenergoatom a dezmintit orice incident la cele doua centrale pe care le exploateaza in acest sector."In centralele nucleare Leningradskaia si Kolskaia nu a fost inregistrata nicio anomalie", a declarat un purtator de cuvant al agentiilor ruse de presa. Emisiile "nu au depasit valorile de control pentru perioada indicata" si "nu a avut loc niciun incident legat de degajari de radionuclizi peste nivelurile stabilite", a adaugat el.Potrivit calculelor efectuate de Institutul olandez pentru sanatate publica si mediu (RIVM), "radionuclizii provin din directia Rusiei de vest", chiar daca masuratorile nu permit o localizare mai precisa.Nuclizii inregistrati sunt artificiali, deci de origine umana, iar compozitia lor "poate indica deteriorarea unui element combustibil intr-o centrala nucleara", a subliniat autoritatea olandeza intr-un comunicat.Pe langa Rusia , in sector mai exploateaza reactoare nucleare Finlanda si Suedia, dar nu a fost semnalat niciun incident. Tarile baltice nu au reactoare active, Lituania inchizand singura sa centrala nucleara de origine sovietica in cadrul acordurilor de aderare la Uniunea Europeana.