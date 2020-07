Florida depaseste New York la numarul de infectari cu COVID-19 si devine al doilea cel mai afectat stat in SUA

Bilantul contaminarilor in "Sunshine State" a crescut duminica cu 9.300, la un total de 423.855. California inregistreaza 448.497 de imbolnaviri, iar New Yorkul 415.827. Statul New York ramane insa cel mai indoliat - cu peste 32.000 de morti din cauza covid-19.Florida a inregistrat aproximativ 6.000 de decese si peste 10.000 de cazuri in medie de infectari pe zi in iulie.California a avut 8.300 de cazuri de infectari pe zi in iulie, iar New Yorkul 700.In pofida unei accelerari a epidemiei in statul pe care-l conduce, guvernatorul Floridei Ron DeSantis, un republican apropiat lui Donad Trump, a anuntat in mai multe randuri ca nu intentioneaza sa impuna obligativitatea mastii de protectie si a ordonat ca scolile sa die redeschise in august.In Statele Unite, bilantul total al noului coronavirus a crescut la peste 145.000 de morti din cauza covid-19 si la aproape 4,2 milioane de contaminari cu noul coronavirus, care a aparut in China la sfarsitul anului trecut.