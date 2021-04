Un stat din SUA interzice pasaportul de vaccinare, invocand libertatea individuala

Ordinul guvernatorului Ron DeSantis interzice serviciilor administrative din acest stat sa elibereze pasapoarte de vaccinare sau orice tip de document care sa ateste ca o persoana a fost vaccinata impotriva COVID-19.Totodata, ordinul impiedica companiile din Florida sa solicite clientilor acest tip de pasaport de vaccinare sau dovada unei imunizari impotriva virusului. In viziunea lui DeSantis , un apropiat al fostului presedinte Donald Trump , pasaportul de vaccinare limiteaza libertatile individuale si ameninta confidentialitatea medicala."Este total inacceptabil ca un guvern sau sectorul privat sa va solicite sa prezentati o dovada a vaccinarii doar pentru a participa la viata sociala", considera DeSantis."Vrei sa mergi la cinema? Trebuie sa arati asta? Nu. Vrei sa mergi sa vezi un meci? Nu. Vrei sa mergi intr-un parc de distractii? Nu. Nu suntem de acord cu asta", a continuat guvernatorul.Anuntul survine dupa publicarea unui articol in Washington Post, care informa ca administratia Biden lucreaza pentru a pune in aplicare standardele guvernamentale pentru un viitor pasaport de vaccinare care sa insoteasca ridicarea restrictiilor sanitare pe teritoriul SUA.Crearea unui pasaport de sanatate este, de asemenea, in discutie la nivelul Uniunii Europene, care ar dori sa lanseze acest tip de initiativa in aceasta vara pentru calatoriile in cadrul Uniunii.La randul sau, China a anuntat la inceputul lunii martie un "certificat de sanatate" digital pentru chinezii care doresc sa calatoreasca in strainatate.Peste sase milioane de persoane au fost vaccinate cu prima doza de vaccin anti-COVID-19 in Florida, stat care are o populatia de aproximativ 22 de milioane de locuitori.Incepand de luni, toate persoanele adulte care doresc sa se vaccineze vor fi eligibile fara prescriptie medicala.