FMI: Efectele pandemiei sunt mai severe decat s-a anticipat

Daca in aprilie FMI estima ca economia globala va inregistra in 2020 un declin de 3%, conform noilor previziuni institutia financiara internationala se asteapta la o contractie de 4,9% in 2020. In 2021, economia globala ar urma sa inregistreze un avans de 5,4%, fata de 5,8% previzionat in aprilie.FMI se asteapta la o contractare de 8% a economiei SUA in acest an, urmata de o crestere de 4,5% anul viitor, in timp ce zona euro ar urma sa inregistreze un declin de 10,2% in 2020 si un avans de 6% in 2021.Pentru economiile emergente si in curs de dezvoltare din Europa (unde este inclusa Romania), FMI se asteapta la o contractare de 5,8% in acest an, urmata de o crestere de 4,3% anul viitor.Inrautatirea estimarilor vine in urma unui impact negativ mai accentuat decat s-a anticipat al pandemiei asupra activitatii economice, in primul semestru din 2020, in timp ce redresarea proiectata pentru 2021 va fi mai graduala decat s-a previzionat initial. In special este semnificativ impactul nefavorabil asupra gospodariilor, ceea ce pune in pericol progresele inregistrate in reducerea saraciei extreme pe plan global realizate din anii 1990, se arata in raportul FMI.Asa cum a fost cazul la estimarile FMI din aprilie 2020, exista un grad de incertitudine mai ridicat decat de obicei privind prognozele. Scenariul de baza se bazeaza pe ipotezele cheie privind efectul negativ al pandemiei, in timp ce conditiile financiare - care s-au atenuat din aprilie - se estimeaza ca vor ramane in linii mari la actualul nivel.In tarile unde se redeschid economiile, sprijinul orientat ar trebui retras gradual, pe masura ce redresarea este in plina desfasurare, iar politicile economice ar trebui sa ofere stimulente pentru majorarea cererii, atenuarea si motivarea relocarii resurselor spre sectoarele care vor fi semnificativ afectate dupa pandemie, se arata in raportul FMI.In general, evolutia economiei globale in primul trimestru din 2020 s-a inrautatit mai mult decat se estima (cu cateva exceptii, de exemplu, Chile, China India , Malaysia si Thailanda , in randul pietelor emergente, si Australia , Germania si Japonia , in randul economiilor avansate). Indicatorii arata o contractie mai severa in trimestrul doi din 2020, cu exceptia Chinei, unde majoritatea activitatilor s-au redeschis la inceputul lunii aprilie, estimeaza FMI.Organizatia avertizeaza ca piata fortei de munca este puternic afectata de pe urma pandemiei, pe fondul declinului accentuat al activitatii economice. Unele tari, in special in Europa, au contracarat efectele negative prin programul de lucru redus. Cei mai afectati sunt angajatii cu calificare scazuta, care nu pot lucra de acasa.Conform datelor Organizatiei Internationale a Muncii, din cei aproximativ doua miliarde de angajati fara forme legale pe plan global, aproximativ 80% au fost afectati semnificativ.Exista si unele semne incurajatoare, apreciaza FMI. In urma restrictiilor severe introduse in perioada ianuarie-martie 2020, conditiile financiare s-au atenuat pentru economiile avansate si, intr-o mai mica masura, pentru economiile emergente.Masurile importante fiscale si financiare adoptate pentru a contracara efectele pandemiei in unele state de la inceputul crizei au evitat inrautatirea pierderilor pe termen scurt. Reducerea programului de lucru si asistenta acordata angajatilor prin schemele de somaj temporar au atenuat cresterea somajului, in timp ce sprijinul financiar acordat firmelor si masurile autoritatilor de reglementare au prevenit inmultirea falimentelor. In unele cazuri, actiunile bancilor centrale au imbunatatit lichiditatile si au limitat cresterea costurilor de imprumut, se arata in raportul FMI.De asemenea, stabilitatea de pe piata petrolului a ajutat la sporirea increderii. Monedele care s-au depreciat semnificativ in lunile precedente se apreciaza din aprilie, atat in economiile avansate cat si in cele emergente, apreciaza FMI.In raportul World Economic Outlook publicat in luna aprilie, FMI estima ca economia mondiala se va contracta cu 3% in acest an, cea mai grava contractie inregistrata dupa Marea Recesiune, dar a avertizat ca este posibil si un rezultat mult mai grav in cazul in care coronavirusul persista sau revine. Tot in aprilie, FMI prognoza o revenire a cresterii in 2021 cand economia mondiala ar urma sa inregistreze o revenire de 5,8%.In ceea ce priveste Romania, in luna aprilie FMI se astepta ca economia sa inregistreze o contractie de 5% in 2020, urmand sa isi revina in 2021, cand va inregistra un avans de 3,9%. Pe de alta parte, previziunile FMI mai aratau si o crestere exploziva a ratei somajului in Romania, de la 3,9% in 2019 pana la 10,1% in 2020, pentru ca in 2021 sa se reduca la 6%.