FMI, deranjat ca El Salvador a implementat Bitcoin ca mijloc de plata in toata tara

FMI nu e multumit de statele care apeleaza la criptomonede

Purtatorul de cuvant al FMI, Gerry Rice, a declarat ca grupul este deja in discutii cu parlamentarii din El Salvador cu privire la un imprumut pentru sprijinirea economiei tarii, dupa ce anul trecut a aprobat fonduri de urgenta legate de pandemie.Cu toate acestea, Rice a spus ca o echipa a FMI se va intalni astazi cu presedintele Nayib Bukele, iar "legea Bitcoin" va fi un subiect probabil pentru discutie."Adoptarea Bitcoin ca mijloc legal de plata ridica o serie de probleme macroeconomice, financiare si juridice care necesita o analiza foarte atenta. Urmarim indeaproape evolutiile si vom continua consultarile cu autoritatile.", a spus Rice.Oficialii FMI si-au exprimat adesea ingrijorarea cu privire la tarile care adopta moneda digitala, potrivit Coin Telegraph.Astfel ca in martie, grupul a lansat un avertisment similar impotriva recunoasterii de catre Insulele Marshall a monedei sale suverane digitale, numita SOV, ca mijloc legal de plata, deoarece poate prezenta riscuri juridice si financiare similare.In acest caz, un purtator de cuvant a spus ca economia locala a insulelor a fost tensionata de consecintele economice ale pandemiei si probabil ca nu va fi corectata cu SOV.In cazul El Salvadorului, timpul dintre introducerea ideilor si actiune este aparent scurt. Presedintele Bukele a anuntat mai intai ca va propune o plata legala a Bitcoin (BTC) in El Salvador prin intermediu unui mesaj video preinregistrat la conferinta Bitcoin 2021 din acest weekend. Legislatia a fost adoptata imediat cu o majoritate in Adunarea Legislativa a natiunii.Desi tara inca vrea ajutorul financiar din partea FMI pentru pandemie, a inceput deja sa ia in considerare nevoile energetice ale minerilor Bitcoin. Bukele a spus ca va instrui compania electrica de stat LaGeo sa puna la dispozitia minelor anumite facilitati pentru a utiliza energia geotermala de la vulcanii tarii. El Salvador opereaza in prezent cele doua centrale geotermale din Ahuachapan si Berlin.