Patru cazuri pozitive au fost deja identificate la Haute ecole des arts du Rhin, scoala franceza de arta si muzica cu sediul la Strasbourg, si alte 43 de cazuri de contact sunt "in curs de investigatie", noteaza ARS intr-un comunicat. Operatiuni de vaccinare tintite sunt prevazute in cursul acestui weekend, precum si "o ampla mobilizare a mijloacelor de lupta anti-COVID-19".Prefectura a ordonat inchiderea scolii.Restrictiile anti-COVID au fost considerabil relaxate miercuri in Franta, grav afectata de pandemia de coronavirus, care a provocat moartea a 108.000 de persoane din martie 2020.