Focile gri au inceput sa revina pe coastele franceze din Canalul Manecii

Imaginile filmate cu ajutorul dronelor arata aproximativ 250 de foci gri - adulti si pui - care se jucau in timpul refluxului pe o plaja din apropiere de localitatea franceza Marck.Focile au inceput sa dispara de pe Coasta de Opal in anii 1970, din cauza presiunilor exercitate de catre pescari, care le considerau un rival al lor in domeniul pescuitului.Focile gri, care nu au pradatori naturali in Canalul Manecii, sunt o specie protejata in Franta din anii 1980 si, ca urmare, au inceput sa revina in regiunile costiere."La reflux, se aduna aici pentru a se ingrasa, pentru a se odihi si pentru a se pregati pentru urmatoarea lor vanatoare in mare", a declarat un localnic entuziast, Jerome Gressier, pentru Reuters.Potrivit unui raport din 2018 care a vizat proiectul Eco-Phoques demarat de regiunea Hauts-de-France, cel putin 1.100 de foci traiesc in prezent in aceasta regiune.In zona Baie de Somme, numarul focilor comune a crescut cu 14,4% intre 1990 si 2017, iar cel al focilor gri a crescut cu 20%, potrivit aceluiasi raport.Jerome Gressier foloseste un binoclu cu focalizare indepartata pentru a identifica focile care sunt ranite."Binoclul ne permite sa vedem daca sunt animale care au fost prinse in plase pescaresti. Ele sufera rani grave daca sunt prinse in zona gatului", a adaugat el.Focile ranite sunt tratate la un centru specializat in salvarea animalelor, situat in Calais.Christel Gressier, directoarea centrului, spune ca multe dintre animalele de care se ocupa sunt foci, iar unele dintre acestea sunt pui abandonati de mamele lor.