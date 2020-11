VIDEO Fortele Armate Maghiare, primul exercitiu cu tancurile Leopard. Imagini postate de ministrul ungar al Apararii

Livrarea celor 12 tancuri Leopard 2A4 ar urma sa fie finalizata pana la sfarsitul acestui an

Ministerul ungar al Apararii a postat pe paginile de socializare mai multe imagini si materiale video cu momentul deplasarii tancurilor Leopard 2A4HU din cazarma catre poligonul militar din Szodod, noteaza publicatia DefenseRomania.ro Intr-un alt comunicat de presa publicat marti, 24 noiembrie, ministerul ungar al Apararii a precizat ca, in noapte de 23 spre 24 noiembrie, Fortele Armate Maghiare au primit un alt lot de tancurile principale de lupta Leopard 2A4, achizitionate din Germania.Acesta noua livrare face ca Ungaria sa aiba 10 din cele 12 tancuri Leopard 2A4HU, achizitionate de la compania germana de aparare Krauss-Maffei Wegmann (KMW).Ungaria a semnat un contractul privind achizitia unor tancuri germane Leopard 2A4, in decembrie 2018, ca parte a programului de dezvoltare si inzestrare militara Zrinyi 2026.Conform contractului, compania germana KMW urmeaza sa produca 44 de noi tancuri Leopard 2 ale standardului A7 + ( se preconizeaza ca livrarea acestora va fi finalizata pana in 2023) si sa furnizeze 12 tancuri Leopard 2A4 suplimentare din stocurile existente ale companiei catre Fortelor Armate Ungare, care vor fi folosite de militari ungari pentru a se instrui.Conform planurilor, cele 12 tancuri Leopard 2A4 modernizate vor fi utilizate mai intai in procesul de recalificare a soldatilor ungari pentru ca acestia sa se acomodeze mai usor cu specificatiile tehnice ale tancurile de lupta germane Leopard 2 A7, deoarece intretinerea si utilizarea acestora difera foarte mult de tancurile T-72 sovietice pe care armata ungara le foloseste din 1978.Fortele Armate Ungare trec de la fostul model de tanc sovietic, T-72, la cea mai moderna versiune a tancului de lupta german, Leopard 2 A7.Pana in prezent, Armata Ungariei are in dotare tancuri de lupta de tip T-72 si obuziere mostenite de pe vremea Uniunii Sovietice.In viitor, ca parte a programului de inzestrare Zrinyi 2026, tancurile de lupta germane Leopard 2 A7, cat si obuzierele autopropulsate PzH 2000, se vor afla in dotarea Fortelor Armate Ungare.