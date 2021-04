Expresia "strain ilegal", interzisa in documentele oficiale din SUA: "Cuvintele pe care le folosim conteaza"

Formula a fost des utilizata de administratia fostului presedinte Donald Trump , aparand frecvent in declaratii si comunicate de presa atat de la Agentia pentru Imigratie si Vama (ICE), cat si de la Agentia pentru Protectia Frontierelor (CBP). Washington Post scrie ca schimbarile, care includ si interzicerea folosirii termenului 'asimilare' si recomanda in schimb utilizarea termenului 'integrare', au fost evidentiate in memorii trimise luni catre ICE si CBP. Casa Alba a confirmat modificarile pentru Daily News, dar a refuzat sa faca alte comentarii."Ca prima agentie de aplicare a legii a natiunii, dam tonul si suntem un exemplu pentru tara si pentru partenerii din intreaga lume", a precizat intr-un memoriu Troy Miller, comisarul in exercitiu al CBP."Intarim legile natiunii si avem grija in acelasi timp de demnitatea fiecarei persoane cu care interactionam. Cuvintele pe care le folosim conteaza si vor servi in continuare pentru a le garanta aceasta demnitate persoanelor aflate in custodia noastra", a adaugat el.Schimbarile survin in contextul in care Biden se confrunta cu o criza a migratiei la granita de sud a SUA, unde un val de migranti fugiti de violentele din America Centrala a dus la suprapopularea adaposturilor, in special cu minori.Saptamana trecuta, presedintele a starnit nemultumire atunci cand Casa Alba a anuntat ca nu intentioneaza sa majoreze numarul de refugiati care primesc permisiunea sa intre in SUA in acest an la mai mult de 15.000, un prag stabilit de Trump.Insa Biden si-a schimbat apoi rapid pozitia, spunand ca administratia sa va creste acest numar.