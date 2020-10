Fortele americane l-au eliberat in Nigeria pe Philip Walton, fiul unui misionar luat ostatic in Niger

SAHELUL, O ZONA RISCANTA PENTRU OCCIDENTALI

Philip Walton, fiul lui Bruce Walton, un misionar instalat in Niger de 30 de ani, a fost luat ostatic marti, intr-o gradina, la Massalata, in sudul Nigerului.Rapitorii l-au contactat ulterior pe misionar pentru a-i cere o rascumparare.Dapartamentul de Stat american a confirmatmarti rapirea."Fortele americane au efectuat o operatiune de eliberare a ostaticului, la 31 octombrie devrem, in nordul Nigeriei, in vederea recupararii unui cetatean american tinut ostatic de catre un grup de barbati inarmati", a anuntat intr-un comunicat un purtator de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman.Ministrul nigerian al Apararii Issoufou Katambe a anuntat anterior AFP eliberarea acestui ostatic, Philip Walton.Philip Walton, in varsta de 27 de ani, a fost rapit marti de acasa de catre sase barbati inarmati cu pusti de tip Kalasnikov.Rapitorii ar face parte dintr-o grupare armata nigeriana, suspectata de executarea unor ostatici in trecut."Mare victorie a fortelor speciale americane", a comentat pe Twitter presedintele american in exercitiu Donald Trump Sahelul este cu regularitate teatrul unor rapiri ale unor occidentali de catre grupari jihadiste.Franceza Sophie Petronin si doi ostatici italieni, dintre care unul a fost rapit in Niger, au fost eliberati la 8 octombrie, in Mali , insa mai multe persoane sunt tinute in continuare ostatice in Sahel.Intre acesti ostatici se afla americanul Jeffery Woodke, rapit in Niger, in octombrie 2016, la Abalak, la aproximativ 200 de kilometri nord de Birni Nkonni.Zona in care a fost rapit Philip Walton se afla, insa, departe de zona de actiune a gruparilor jihadiste. Este totusi o zona de contrabanda si banditism, din cauza "porozitatii" frontierei dintre Niger si Nigeria.In august, sase lucratori umanitari francezi si doi nigerieni au fost asasinati la 60 de kilometri vest de Niamey, in Rezervatia Naturala Koure, un atac revendicat de gruparea Statul Islamic (SI).Nigerul este vizat de atacuri jihadiste frecvent, soldate cu sute de morti.Americanii dispun de doua baze de drone la Agadez si Dirkou, in nordul Nigerului.Aparatura americana survoleaza permanent Sahelul si ofera o sustinere importanta fortelor franceze antijihadiste din cadrul Operatiunii Barkhane.In octombrie 2017, patru militari americani din cadrul Fortelor speciale si cinci militari nigerieni au fost uciti intr-o ambuscada, la Tongo Tongo, in apropiere de Mali, in sud-vestul Nigerului.Acest atac a fost revendicat de Statul Islamic in Sahara Mare (EIGS), in contextul in care Statele Unite nu dispun, in mod oficial, de trupe in operatiuni la sol.