Fost diplomat sud-coreean: Kim-Jong-un se afla in coma. O parte din puterea sa a fost delegata surorii acestuia

Chang Song-min, fost sef al biroului de monitorizare a afacerilor de stat in mandatul fostului presedinte sud-coreean Kim Dae-jung, sustine ca dictatorul Kim Jong-un ar fi in coma, potrivit The Korea Herald Vineri, agentia de spionaj din Seul i-a informat pe parlamentari intr-o sedinta cu usile inchise despre un nou sistem de conducere pe care Kim Jong-un l-ar fi creat, prin care acesta si-ar impartasi autoritatea cu cativa dintre cei mai de incredere oameni ai sai.Intr-o postare publicata pe o retea de socializare, Chang a spus ca niciun lider din Coreea de Nord nu ar incredinta niciuna dintre autoritatile sale unei alte persoane, decat daca ar fi prea bolnav pentru a guverna sau a fost inlaturat printr-o lovitura de stat. El sutine faptul ca liderul Kim Jong-un este intr-o stare medicala grava si nu poate sa-si exercite atributiile.Chang transmite ca are informatia de la o sursa din China . Fostul diplomat a adaugat ca seful statului nord corean ar fi "in coma" si ca toate fotografiile cu acesta lansate in ultimele luni au fost false.Astfel, liderul nord-coreean Kim Jong-un si-ar fi delegat o parte din autoritate colaboratorilor sai apropiati, in principal surorii sale mai mici, Yo-jong, conform unei evaluari a serviciului sud-coreean de spionaj, NIS, transmisa joi deputatilor de la Seul."Kim Jong-un isi pastreaza inca autoritatea absoluta, dar o parte din ea a fost predata putin cate putin. Yo-jong este liderul numarul 2 de-facto, dar nu si-a ales un succesor", a afirmat serviciul sud-coreean.El a renuntat in principal la atributii economice si din domeniul apararii, in scopul de a reduce din presiunea existenta asupra sa si de a evita sa fie blamat in caz de esec.Potrivit NIS, sora dictatorului din Coreea de Nord, Kim Yo-jong, si-a asumat cea mai mare parte a autoritatii de la fratele sau, insa nu este singura cu care acesta imparte puterea.In ultimele luni, dictatorul nord-coreean a avut foarte putine aparitii in spatiul public, fapt ce a alimentat o serie de zvonuri despre starea de sanatate a acestuia.Primele rapoarte au aparut dupa absenta lui Kim de la sarbatoarea dedicata nasterii bunicului sau, Kim Il-Sung, pe 15 aprilie.Se credea la acea vreme ca liderul de la Phenian se afla intr-o stare critica dupa o operatie pe cord. De atunci, Kim Jong-un a mai aparut foarte rar in spatiul public.Aflat la putere din decembrie 2011, Kim Jong-un a fost adesea subiectul unor zvonuri despre starea sa de sanatate.