Fostul director general al UNESCO, senegalezul Amadou Moctar Mbow, a implinit 100 de ani

Nascut la 21 martie 1921 la Dakar, Amadou Makhtar Mbow este primul african care a condus o institutie a sistemului Natiunilor Unite, Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), din 1974 pana in 1987.Ministru al Educatiei, Culturii, Tineretului si Sportului (1957-1958) in guvernul senegalez rezultat din Legea-cadru (care creeaza state autonome in Africa de Vest franceza, AOF), el a fost timp de opt ani un adversar al presedintelui senegalez Leopold Sedar Senghor, inainte de a deveni ministrul sau al Educatiei (1968-1970).Amadou Makhtar Mbow " este un om al gandirii si actiunii . A reusit sa indeplineasca asteptarile mari ale contemporanilor sai pentru o lume mai justa si mai echitabila", a declarat presedintele senegalez Macky Sall, prin videoconferinta, in timpul ceremoniei transmise in direct la televiziunea publica. Fostul presedinte al Mali si fostul sef al Comisiei Uniunii Africane , Alpha Oumar Konare, prezent la Dakar, a salutat "un mare african, un cetatean african, un cetatean al lumii".Publicul a urmarit mesaje prin videoconferinta de la personalitati din lumea culturii si politicii, precum scriitorul nigerian si laureat al Premiului Nobel Wole Soyinka, directoarea generala a UNESCO Audrey Azoulay, presedintele Comisiei Uniunii Africane Moussa Faki Mahamat si fostul presedinte al Republicii Capului Verde, Pedro Pires.La randul lor, vorbitorii au subliniat lupta condusa de Mbow pentru "o noua ordine mondiala de informare si comunicare, redactarea istoriei generale a Africii, circulatia bunurilor culturale in lume si dialogul culturilor".