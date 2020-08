Fost inginer Google, condamnat la 18 luni de inchisoare dupa ce a furat planurile masinii autonome ale firmei

Levandowski a incarcat in laptopul sau peste 14.000 de fisiere Google inainte sa paraseasca firma in 2016. El a condus proiectul de masina autonoma al Uber pana in 2017, cand a fost concediat dupa ce Google l-a dat in judecata pentru furt intelectual, transmite BBC In urma sentintei, barbatul trebuie sa plateasca Google 179 de milioane de dolari.Judecatorul care a pronuntat sentinta a declarat ca este "cea mai mare infractiune comerciala pe care am vazut-o".