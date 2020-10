Fost soldat, arestat abuziv, dupa ce vecinul sau i-a folosit reteaua de Wi-Fi pentru a descarca material pornografic cu minori

Dupa ce a fost arestat, barbatul si-a amintit ca ii daduse parola de Wi-Fi vecinului sau si le-a spus asta anchetatorilor. Robert Mawby (60 de ani), vecinul lui Loseby, a fost adus la audieri, politistii afland de la acesta ca a descarcat 489 de imagini si de videoclipuri cu minori, in perioada martie-august 2020.Oamenii legii au mai descoperit ca barbatul a mai descarcat si in trecut astfel de materiale si ar fi trebuit sa aiba accesul restrictionat la internet."Am crezut ca sunt doar un vecin prietenos. El a spus ca nu are bani si m-a intrebat daca poate folosi Wi-Fi-ul meu. M-am gandit ca este doar un batran singuratic, care se plictisea. Nu m-am gandit la nimic pana cand politia mi-a batut la usa", le-a declarat Paul Loseby jurnalistilor britanici.Pentru fapta comisa, un judecator l-a condamnat pe Mawby la trei ani de munca in folosul comunitatii.