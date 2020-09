Germania: Fosta RDG a recuperat in mare parte decalajul economic fata de landurile din Vest

Produsul Intern Brut pe cap de locuitor in landurile din fosta RDG, inclusiv in capitala Berlin, a ajuns la 79,1% fata de restul tarii, potrivit unui raport cu privire la unificarea germana prezentata miercuri in consiliul de ministrii, la aproape 30 de ani de la reunificarea din 3 octombrie 1990.Este vorba de o imbunatatire spectaculoasa fata de situatia din 1990, cand PIB-ul pe capita in landurile din Est era la 37% fata de restul tarii."Unele lucruri au durat mai mult decat se preconiza. Insa in numeroase domenii, putem spune in mare: unificare realizata" a salutat comisarul guvernamental pentru noile landuri, Marco Wanderwitz.Decalajul a fost in mare parte inlaturat in termeni de venituri: media veniturile din Est era in 2018 echivalenta cu 88,3% din media veniturilor din Vest, gratie in parte aportului IMM-urilor, dintre care unele specializate in "tehnologiile viitorului".Exista in continuare un anumit decalaj fata de vest, in special din cauza unei densitati a populatiei semnificativ mai mici in est, unde zonele rurale raman numeroase iar aglomerarile urbane putin dezvoltate."Un alt motiv important este "talia mica" a economiei, adica a absentei de mari companii care sa isi aiba sediul social in est" si care sa investeasca in cercetare si dezvoltare, se mai arata in raport.Un alt domeniu in care decalajul a fost inlaturat este somajul. Daca in 2005 fosta RDG avea o rata a somajului de aproape 15%, in prezent aceasta rata a coborat sub 10% si in unele zone a atins chiar 6%, aproape de nivelul minim de 4% inregistrat in unele regiuni din sudul Germaniei.Raportul subliniaza insa ca aceasta evolutie se datoreaza in mare parte iesirii la pensie a precedentelor generatii.Cu toate acestea, in unele domenii estul are performante mai bune decat vestul. Femeile din fosta RDG au un acces mai bun la un loc de munca in program full time decat in vest (74% fata de 68%), gratie in special unui sistem de ingrijire a copiilor mai performant.In pofida acestor progrese exista unii indicatori care sunt mai putin favorabili in est. Astfel gradul de aprobare a sistemului si institutiilor democratice este de 91% in fosta RFG in timp ce in est ajunge abia la 78%. De asemenea, "atitudinile fata de straini prezinta diferente intre est si vest", precizeaza comisarul guvernamental.Landurile din est, cu exceptia capitalei Berlin, sunt regiunile unde extrema dreapta are cele mai bune performante la alegeri din Germania, deseori trecand de 20% din voturi.